정치 [포토] 기습 시위하는 진보당

29일 서울 여의도 IFC 더포럼에서 열린 '주한미국상공회의소 미국 비자 세미나'에서 진보당 관계자들이 '트럼프 경제 약탈 거부한다' 등이 적힌 손팻말을 기습 들어보이고 있다. 2025.9.29 연합뉴스

온라인뉴스팀