장동혁 “당원게시판 문제, 사실관계 밝힐 것”

“같은 사안 대해 늘 같은 기준 적용해야”
“유사한 사안 발생하면 당원들에 알릴 것”
신임 당무감사위원장에 이호선 국민대 교수
장동혁 국민의힘 대표가 29일 “당원게시판 문제는 아직 종결되지 않은 사안”이라며 “앞으로도 유사하거나 동일한 사안이 발생한다면 이런 부분에 대해 사실관계를 명확히 밝혀 당원들에게 알릴 것”이라고 밝혔다. 한동훈 전 대표를 둘러싼 ‘당원게시판 의혹’에 대한 사실 규명 필요성을 재차 강조한 것이다.
장 대표는 이날 기자들과 만나 “같은 사안에 대해서는 늘 같은 기준을 적용해 원칙을 가지고 당무를 처리해야 한다는 것이 기본적 입장”이라며 이같이 말했다. 당원게시판 의혹은 한 전 대표의 일가가 국민의힘 당원게시판에 윤석열 전 대통령 비방글을 올렸다는 것이 핵심으로, 장 대표는 해당 의혹에 대한 사실 규명이 필요하다는 입장을 줄곧 내비쳐왔다.
장 대표는 “당무감사위원회는 독립기관으로 운영된다. 당무감사위원회에서 당무감사위원들이 위원장과 협의해 결정할 문제”라고 설명했다.
지난달 유일준 전 당무감사위원장의 임기가 끝나면서 당원게시판 의혹을 감사할 당무감사위원장은 약 한달간 공석이었다. 국민의힘이 이날 이호선 국민대 법과대학장을 신임 당무감사위원장으로 발탁했다. 이에 당원게시판 의혹 감사에 속도가 붙을 것이라는 전망이 나온다.
조중헌 기자
