인천 ‘지원’ 약속한 장동혁…“李 정권 민생에 심각한 구멍”

최고위원회의 전 맥아더 장군 동상 참배

인천 내항 개발·경인전철 지하화 “지원”

장동혁, 시장 상인들과 일일이 악수 인사

이미지 확대 국민의힘 장동혁 대표가 29일 인천시 중구 인천관광공사 대강당에서 열린 최고위원회의에서 당 관계자들에게 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 29일 인천 중구 인천관광공사에서 유정복 인천시장으로부터 인천항 내항 재개발 사업 관련 설명을 듣고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표와 송언석 원내대표를 비롯한 지도부가 29일 인천 중구 자유공원을 찾아 맥아더 장군 동상을 참배하고 있다. 뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

장동혁 국민의힘 대표가 29일 인천을 방문해 “이재명 정권이 사법 파괴와 입법 독재에 몰두하는 사이에 민생에 심각한 구멍이 뚫리고 있다”고 말했다. 국민의힘은 인천항 내항 재개발, 경인전철 지하화 등 지원을 약속하며 지역 민심 다지기에 나섰다.장 대표는 이날 인천 중구 인천관광공사에서 최고위원회의를 열고 “휘청이는 경제 현장, 흔들리는 안보 현장 등 민생의 최전선으로 빠르게 달려가서 국민의힘이 국민의 목소리를 듣고 희망을 만들어내겠다”고 말했다. 장 대표를 비롯한 지도부는 현장 최고위원회의를 진행하기 전, 인천 자유공원을 찾아 맥아더 동상에 참배했다.인천 지역 현안과 관련해서는 ‘확실한 지원’을 약속했다. 장 대표는 “제2의 황금기를 열어갈 인천항 내항 재개발 사업이 흔들림없이 추진되도록 우리 당이 끝까지 지원하겠다”고 했다. 이어 “경인전철의 지하화도 인천의 경쟁력을 강화하는 핵심 과제”라며 “철도 지하화 종합계획에 경인선이 반영될 수 있도록 힘껏 지원할 것”이라고 했다.송언석 원내대표는 “제물포 내항 등 도시개발 프로젝트의 조속한 착공, 경인전철 및 경인고속도로 지하화, 인천공항 5단계 확장 사업 추진, GTX-B노선 신속 추진을 비롯한 광역 교통망 개선, 송도·청라·영종 등 성공적 경제자유구역 확대 등이 체계적으로 추진돼야 한다”고 강조했다.회의를 마친 뒤에는 인천관광공사에서 인천항 내항 재개발 사업, 인천시 행정 체제 개편과 관련한 브리핑이 진행됐다. 이 자리에는 유정복 인천시장도 참석했다. 장 대표는 이 자리에서 “적극 도와드리겠다”고 화답했다.이후 당 지도부는 동인천역 인근의 도시개발사업 현장과 중앙시장 등을 방문해 지역 주민들과 일일이 인사를 나누며 민심을 청취했다. 한 상인이 장 대표를 보고 “텔레비전에서 봤는데 생각보다 더 젊다”고 하자, 장 대표는 “텔레비전이 시원찮아서 그런다. 명절 잘 보내세요”라고 농담을 건네기도 했다.인천 곽진웅 기자