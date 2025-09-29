李 “국정 최고 책임자로서 송구” 첫 공식 사과

여야, 화재 원인 네 탓 공방

이미지 확대 이재명 대통령이 28일 정부서울청사 중앙재난상황실에서 열린 국가정보자원관리원 화재 관련 중앙재난안전대책본부 회의에서 발언하고 있다. 2025.09.28 연합뉴스

2025-09-29 4면

‘국가 전산망 심장’으로 불리는 국가정보자원관리원 화재와 관련해 이재명 대통령은 28일 “국정 최고 책임자로서 송구하다는 말씀을 드린다”고 공식 사과했다.이 대통령은 이날 정부서울청사에서 중앙재난안전대책본부 회의를 주재하며 “이번 화재 때문에 국민께서 큰 불편과 불안을 겪고 있다”고 사과한 뒤 “높은 시민 의식을 발휘해 차분하게 정부 대응에 힘을 모아 주고 계신 데 대해서도 국민 여러분께 깊이 감사드린다”고 말했다.이 대통령이 이른바 ‘간첩 조작 사건’이나 지난 정부 시절 발생한 오송 지하차도 참사 희생자들을 향해 사과한 적은 있지만 이번 정부에서 일어난 일에 대해 공식 사과한 것은 처음이다.이 대통령은 이어 “취약계층 지원, 여권 발급 등 중요 민생 시스템은 밤을 새워서라도 최대한 신속하게 복구하길 바란다”며 관계부처가 비상한 각오로 사태를 수습해 줄 것을 거듭 촉구했다.이 대통령은 2023년 대규모 전산 장애 사태를 언급하며 “2년이 지나도록 핵심 국가 전산망 보호를 게을리해 막심한 장애를 초래한 것은 아닌지 철저한 조사가 필요하다”고 지적하기도 했다. 또 “3시간 안에 복구할 수 있다고 큰소리를 쳤다는데 3시간은커녕 지금 이틀이 다 되도록 복구가 안 되지 않느냐”고 질책했다.국회 행정안전위원회는 이날 오전 화재 현장을 찾았다. 다만 여야 의원들은 각각 브리핑을 진행했다. 여당 간사인 윤건영 더불어민주당 의원은 “지난 정부에서 배터리와 서버를 이중화하는 작업이 제대로 진행되지 못했던 부분들, 특히 예산을 제대로 수립하지 못했던 부분들에 대해서도 이야기가 나왔다”고 말했다.반면 야당 간사인 서범수 국민의힘 의원은 “총체적 무능이고 인재이고 대응 참사”라고 비판했다. 송언석 국민의힘 원내대표도 2023년 11월 새올 지방행정정보시스템과 정부24 민원서비스의 중단 사태 당시 민주당 대표이던 이 대통령이 행정안전부 장관 경질을 요구했던 것을 거론하며 윤호중 행안부 장관의 사퇴를 촉구했다. 강유정 대통령실 대변인은 “(윤 장관 경질은) 논의된 바는 없다”며 “지금 일단 빠른 대응과 복구가 우선”이라고 밝혔다.박기석·손지은·김서호 기자