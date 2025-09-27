정치 [포토] 김정숙 여사, 국립아시아문화전당 전시 방문 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2025/09/27/20250927800005 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-27 16:24 입력 2025-09-27 16:24 1/ 4 이미지 확대 국립아시아문화전당 전시 방문한 김정숙문재인 전 대통령의 부인 김정숙 여사가 27일 오후 광주 동구 국립아시아문화전당(ACC)에서 열린 ‘북(BOOK)적 북(BOOK)적한 하루-책 읽는 ACC’ 전시를 둘러보고 있다. 2025.9.27 ACC 제공 이미지 확대 국립아시아문화전당 방문한 김정숙문재인 전 대통령의 부인 김정숙 여사가 27일 오후 광주 동구 국립아시아문화전당(ACC)에서 열린 ‘북(BOOK)적 북(BOOK)적한 하루-책 읽는 ACC’ 전시를 둘러보고 있다. 2025.9.27 ACC 제공 이미지 확대 국립아시아문화전당 방문한 김정숙문재인 전 대통령의 부인 김정숙 여사가 27일 오후 광주 동구 국립아시아문화전당(ACC)에서 열린 ‘북(BOOK)적 북(BOOK)적한 하루-책 읽는 ACC’ 전시를 둘러보고 있다. 2025.9.27 ACC 제공 이미지 확대 국립아시아문화전당 방문한 김정숙문재인 전 대통령의 부인 김정숙 여사가 27일 오후 광주 동구 국립아시아문화전당(ACC)에서 열린 ‘북(BOOK)적 북(BOOK)적한 하루-책 읽는 ACC’ 전시를 둘러보고 있다. 2025.9.27 ACC 제공 문재인 전 대통령의 부인 김정숙 여사가 27일 오후 광주 동구 국립아시아문화전당(ACC)에서 열린 ‘북(BOOK)적 북(BOOK)적한 하루-책 읽는 ACC’ 전시를 둘러보고 있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지