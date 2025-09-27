위성락 “트럼프 ‘선불’ 요구, 우리가 현금으로 낼 수는 없다”

이미지 확대 위성락 국가안보실장, 이 대통령 유엔 총회 기조연설-정상회담 관련 브리핑 위성락 국가안보실장이 23일(현지시간) 미국 뉴욕의 한 호텔 한국프레스센터에서 이재명 대통령의 유엔 총회 기조연설과 정상회담 관련 브리핑을 하고 있다. 2025.09.24. 뉴시스

위성락 국가안보실장은 27일 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 대미 투자금 3500억 달러에 대해 “선불”이라고 언급한 데 대해 “우리가 현금으로 낼 수는 없다”고 밝혔다.위성락 실장은 이날 채널A 방송에 출연해 “이는 협상 전술 차원이 아니라 객관적이고 현실적으로 감당할 수 없는 범위”라며 “여야를 떠나 누구라도 인정할 수 없는 사안이기에 대안을 갖고 협의 중”이라고 말했다.그는 향후 관세 협상의 목표 시점으로 차기 한미 정상회담을 언급하며 “아시아태평양경제협력체(APEC) 회담을 계기로 성과를 내도록 노력하고 있다”고 밝혔다. 다만 APEC 회담에서 트럼프 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 만날 가능성에 대해서는 “아직은 상상의 영역”이라며 “그럴 조짐은 없다”고 선을 그었다.이재명 대통령이 최근 미국 뉴욕에서 스콧 베선트 미 재무장관을 만난 것과 관련해서는 “협상장에서의 진전은 아니었지만, 한국 입장을 명확히 전달한 자리였다는 점에서 의미가 있다”고 평가했다.이 대통령이 유엔총회에서 제시한 ‘END(교류·Exchange, 관계 정상화·Normalization, 비핵화·Denuclearization) 이니셔티브’와 관련해 야권이 ‘비핵화 후순위론’을 제기한 데 대해 위 실장은 “비핵화를 포기한 적도, 포기할 생각도 없다”며 “대통령 역시 북한 핵 문제를 방치할 수 없다는 엄중한 위기 인식을 갖고 있다”고 강조했다.또 이 구상의 발의 배경에 대해 “통일부 제안을 대통령실에서 일부 수정한 것”이라며 “비핵화를 미루거나 우선순위를 낮추려는 의도가 아니다”라고 설명했다.위성락 실장은 아울러 이 대통령의 ‘자주국방’ 발언과 관련해 “한미 동맹은 여전히 중요하지만 재래식 전력에서 우리가 해야 할 역할을 더 하겠다는 뜻”이라며 “자신감을 갖고 자주국방의 정도를 높이자는 취지”라고 덧붙였다.김유민 기자