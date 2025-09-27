(영상) 이준석 “李대통령, 통역 중간 휑 퇴장…아무도 직언 못한 비극” 주장

이준석 개혁신당 대표는 이재명 대통령의 유엔 안전보장이사회(안보리) 약식 브리핑 과정에서 발생한 ‘통역 중 퇴장’ 상황을 강하게 비판했다.
이 대표는 26일 페이스북에 이 대통령의 24일 미국 뉴욕 유엔본부 브리핑 영상을 공유하면서 “이해가 가지 않는다. 이 대통령은 자신이 할 말을 하고 순차 통역이 진행되는 와중에 휑하니 자리를 떠났다”라고 지적했다.
이어 “이것이 잘못된 상황임을 직언할 수행단원이 하나도 없었다는 것은 비극”이라고 주장했다.
그러면서 “이 상황이 황당한 것을 인지하지 못했다면 의전·수행팀을 대대적으로 물갈이해야 하고, 직언조차 못 하는 문화가 자리 잡았다면 조직 문화를 바꿔야 한다”라고 했다.
또한 “‘바이든 날리면’ 논란과는 성격이 다르지만, 직언할 인사는 없고 심기만 살피는 인사들만 곁에 있는 것 아니냐는 우려가 든다”라고 덧붙였다.
안보리 회의 때는 외교관 등 각국 정부 관계자가 회의 전후로 미디어 구역에서 성명을 내고 기자들 질문을 받는 경우가 있다.
이 대통령도 한국 정상 최초로 유엔 안전보장이사회(안보리) 공개 토의를 주재하기 전, 언론을 상대로 짧은 한글 성명을 발표했다.
이에 앞서 주유엔 한국 대표부는 이 대통령의 성명을 ‘순차 통역’할 것이라고 사전 공지했는데, 발표를 끝낸 이 대통령이 통역이 채 끝나기 전 회의장 안으로 들어가면서 관계자만 혼자 남아 1분 25초간 영문 성명을 마저 읽었다.
권윤희 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지