정동영 “남북 두 국가론, 영구 분단 의미 아냐”

“북 고농축우라늄 보유량 2000㎏”

핵무기 100기 이상 만들 분량 언급

‘중단·축소·폐기’ 3단계 비핵화 강조

최선희 北 외무상 27~30일 방중

이미지 확대 정동영 통일부 장관. 뉴스1

2025-09-26 9면

정동영 통일부 장관은 25일 남북은 현실적으로 이미 두 개의 국가라며 ‘평화적 두 국가론’이 ‘영구 분단’을 뜻하는 것은 아니라고 강조했다. 또 북한의 고농축우라늄(HEU) 보유량이 2000㎏가량으로 추정된다며 당장 핵개발 ‘중단’이 시급하다고 밝혔다.정 장관은 이날 정부서울청사에서 기자들과 만나 ‘중단·축소·폐기’의 북한 3단계 비핵화 구상과 관련, “오늘 이 시간에도 북한의 우라늄 원심분리기가 4곳에서 돌고 있고, 고농축우라늄 보유량이 2000㎏까지 추정된다”며 “중단은 급박한 사안”이라고 말했다. 북한 핵무기 1기당 필요한 고농축우라늄은 15~20㎏으로, 2000㎏은 100기가 넘는 핵무기를 만들 수 있는 양이다.정 장관은 “윤석열 정부가 3년간 ‘자유의 북진’, ‘흡수통일’ 등을 외치며 선(先) 비핵화를 주장한 결과 북한의 핵 능력이 무한대로 늘어났다”고 비판하기도 했다. 또 “제재를 통해 북핵을 포기할 가능성은 없다”며 정부는 북미 정상회담을 적극 지지한다고 했다.앞서 이재명 대통령은 유엔총회 연설에서 밝힌 북한과의 교류·관계 정상화·비핵화를 골자로 한 ‘E·N·D 이니셔티브’를 두고 통일을 포기하는 것 아니냐는 우려도 나온다. 정 장관은 “(북한의) 국가성을 인정하는 것이 영구 분단을 의미하는 것은 아니다”라며 “잠정적으로 통일을 향해 가는 과정에서 생긴 특수 관계 속에 국가성을 인정하는 것”이라고 설명했다.위성락 국가안보실장이 지난 23일(현지시간) 미국 뉴욕에서 가진 간담회에서 “정부는 두 국가론을 지지하거나 인정하지 않는다”고 말해 서로 이견이 있는 것 아니냐는 물음에 정 장관은 “소모적 논쟁”이라며 “적대적인 두 국가로 인정할 수 없다는 뜻 아닐까 한다”고 해석했다. ﻿한편 최선희 북한 외무상이 오는 27~30일 중국을 방문한다. 최 외무상은 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 및 외교부장과 지난 4일 북중 정상회담의 후속 조치를 구체화하고 한반도 및 지역 정세 대응 방안을 조율할 것으로 보인다.허백윤 기자