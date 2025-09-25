정장선 평택시장, 30년 정치 마침표…현 단체장 중 첫 불출마 선언

3선 국회의원 출신의 정장선 경기 평택시장이 30년 정치 인생의 마침표를 찍겠다고 선언했다. 현직 기초 단체장 중 내년 지방선거 불출마 선언은 처음이다.
정 시장은 25일 새벽 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “이번 시장 임기를 끝으로 시장을 비롯한 국회의원 또는 도지사 등 공직선거에는 더 이상 출마하지 않을 것”이라고 밝혔다.
이어 “1995년 통합 평택시 출범과 함께 시작된 저의 정치 인생이 어느덧 30년이 됐다. 오래 전부터 30년쯤 되면 정치에 마침표를 찍는 게 좋겠다는 생각을 해왔다”라며 “그래서 지난 지방선거 때 이번이 마지막이라고 했고, 지금도 그 마음은 변함없다. 거취를 고민해 보겠다고 한 것은 임기 초부터 하도 고발을 많이 당해 정상적인 시정 운영이 어렵겠다는 판단으로 부득이 그랬을 뿐”이라고 설명했다.
그러면서 “이 결정에 앞서 가족들과 오랫동안 이야기를 나누었고, 가족들은 적극 지지했다.”라고 덧붙였다.
정 시장은 지방자치가 시작된 1995년 제1회 지방선거에서 무소속 경기도의원으로 당선되며 정계에 입문해 재선에 성공한 뒤 2000년 16대 총선부터 18대까지 평택을에서 새천년민주당 후보로 나서 내리 3선을 지냈다.
19대 총선 불출마했던 정 시장은 2018년 지방선거에서 더불어민주당 후보로 평택시장에 당선됐고, 2022년 재선에 성공했다.
정 시장의 불출마 선언으로 무주공산이 된 민주당 평택시장 후보로 최원용 전 경기경제자유구역청장, 공재광 전 시장, 서현옥 도의원 등 자천타천 거론되고 있다. 국민의힘에서는 평택시의회 부의장을 지낸 이병배 전 시의원과 유의동 전 국회의원의 보좌관 출신인 김근용 도의원, 강정구 시의회 의장 등의 출마가 예상된다.
안승순 기자
