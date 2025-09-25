정장선 평택시장, 30년 정치 마침표…현 단체장 중 첫 불출마 선언

이미지 확대 정장선 평택시장(평택시 제공)

3선 국회의원 출신의 정장선 경기 평택시장이 30년 정치 인생의 마침표를 찍겠다고 선언했다. 현직 기초 단체장 중 내년 지방선거 불출마 선언은 처음이다.정 시장은 25일 새벽 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “이번 시장 임기를 끝으로 시장을 비롯한 국회의원 또는 도지사 등 공직선거에는 더 이상 출마하지 않을 것”이라고 밝혔다.이어 “1995년 통합 평택시 출범과 함께 시작된 저의 정치 인생이 어느덧 30년이 됐다. 오래 전부터 30년쯤 되면 정치에 마침표를 찍는 게 좋겠다는 생각을 해왔다”라며 “그래서 지난 지방선거 때 이번이 마지막이라고 했고, 지금도 그 마음은 변함없다. 거취를 고민해 보겠다고 한 것은 임기 초부터 하도 고발을 많이 당해 정상적인 시정 운영이 어렵겠다는 판단으로 부득이 그랬을 뿐”이라고 설명했다.그러면서 “이 결정에 앞서 가족들과 오랫동안 이야기를 나누었고, 가족들은 적극 지지했다.”라고 덧붙였다.정 시장은 지방자치가 시작된 1995년 제1회 지방선거에서 무소속 경기도의원으로 당선되며 정계에 입문해 재선에 성공한 뒤 2000년 16대 총선부터 18대까지 평택을에서 새천년민주당 후보로 나서 내리 3선을 지냈다.19대 총선 불출마했던 정 시장은 2018년 지방선거에서 더불어민주당 후보로 평택시장에 당선됐고, 2022년 재선에 성공했다.정 시장의 불출마 선언으로 무주공산이 된 민주당 평택시장 후보로 최원용 전 경기경제자유구역청장, 공재광 전 시장, 서현옥 도의원 등 자천타천 거론되고 있다. 국민의힘에서는 평택시의회 부의장을 지낸 이병배 전 시의원과 유의동 전 국회의원의 보좌관 출신인 김근용 도의원, 강정구 시의회 의장 등의 출마가 예상된다.안승순 기자