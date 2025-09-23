정치 [포토] 여야 원대 회동…정부조직법 개정안 합의 관련 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2025/09/23/20250923800010 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-23 17:37 입력 2025-09-23 17:37 1/ 3 이미지 확대 정부조직법 개정안 합의 관련 여야 원대 회동더불어민주당 김병기 원내대표(왼쪽)와 국민의힘 송언석 원내대표가 23일 서울 여의도 국회에서 정부조직법 개정안 등을 논의하기 위해 이동하고 있다. 2025.9.23 연합뉴스 이미지 확대 국민의힘과 현안 관련 회동하는 김병기 원내대표더불어민주당 김병기 원내대표가 23일 서울 여의도 국회에서 국민의힘 송언석 원내대표와 정부조직법 개정안 등을 논의하기 위해 이동하고 있다. 2025.9.23 연합뉴스 이미지 확대 여당과 현안 관련 회동하는 송언석 원내대표국민의힘 송언석 원내대표와 유상범 원내수석부대표가 23일 서울 여의도 국회에서 더불어민주당 김병기 원내대표와 정부조직법 개정안 등을 논의하기 위해 이동하고 있다. 2025.9.23 연합뉴스 더불어민주당 김병기 원내대표(왼쪽)와 국민의힘 송언석 원내대표가 23일 서울 여의도 국회에서 정부조직법 개정안 등을 논의하기 위해 이동하고 있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지