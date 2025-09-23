[포토] 국민통합위원장 접견하는 이명박 전 대통령

1 / 6 이미지 확대 이석연 국민통합위원장이 23일 서울 서초구 청계재단 사무실에서 이명박 전 대통령을 만나 기념촬영을 하고 있다. 2025.9.23

공동취재

이미지 확대 이석연 국민통합위원장이 23일 서울 서초구 청계재단 사무실에서 이명박 전 대통령을 만나 인사하고 있다. 2025.9.23

공동취재

이미지 확대 이석연 국민통합위원장, 이명박 전 대통령 예방 이석연 국민통합위원장이 23일 서울 서초구 청계재단 사무실에서 이명박 전 대통령을 만나 인사하고 있다. 2025.9.23 공동취재

이미지 확대 이석연 국민통합위원장이 23일 서울 서초구 청계재단 사무실에서 이명박 전 대통령을 만나 인사하고 있다. 2025.9.23

공동취재

이미지 확대 국민통합위원장 접견하는 이명박 전 대통령 이명박 전 대통령이 23일 서울 서초구 청계재단 사무실에서 이석연 국민통합위원장을 만나 대화하고 있다. 2025.9.23 [공동취재] 연합뉴스

이미지 확대 이명박 전 대통령이 23일 서울 서초구 청계재단 사무실에서 이석연 국민통합위원장을 접견하며 발언하고 있다. 2025.9.23

공동취재

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이석연 국민통합위원장이 23일 서울 서초구 청계재단 사무실에서 이명박 전 대통령을 만나 기념촬영을 하고 있다.온라인뉴스팀