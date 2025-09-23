진종오 “사제총 100정·실탄 2만발 시중 유통… 누구 손에 있나”

“경기용 22구경 실탄 쏘면 치명상

APEC 의식해 국민에게 숨기나”

정부에 실탄 행방 공개·조사 촉구

경찰 “불법 유통 일당 3명 수사 중”

이미지 확대 진종오 국민의힘 의원. 연합뉴스

2025-09-23 8면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

올림픽 사격 금메달리스트 출신의 진종오 국민의힘 의원이 시중에 사제총기와 수만발의 실탄이 유통됐다며 정부에 경위 설명을 요구했다.진 의원은 22일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “국민의 생명과 안전이 직접적으로 위협받고 있음에도 정부는 왜 국민에게 알리지 않고 있느냐”고 주장했다. 진 의원에 따르면 지난 대선 당시 제기된 이재명 대통령 암살·저격설과 관련해 경찰이 수사를 진행하던 중 불법 총기 제작 및 유통에 가담한 이들이 검거됐고, 이 과정에서 경기용 실탄이 대량으로 압수됐다.진 의원은 경찰이 모 지역 사격팀 감독인 A씨가 전 사격팀 국가대표 감독 B씨와 공모해 불법적으로 사제총기 유통업자에게 경기용 22구경 실탄 3만발을 제공한 것으로 판단하고 이를 회수했다고 설명했다. 22구경 실탄은 근거리에서 발포 시 치명상을 입힐 수 있다는 게 진 의원의 주장이다.그는 “제보에 따르면 사제(총기) 100여정과 실탄 2만발 이상이 시중에 유통돼 있는 것으로 추정된다고 하는데 누구의 손에 들어가 있는지 지금 이 순간에도 우리는 알지 못한다”며 “아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 국가 이미지가 실추될까 두려워 알리지 않고 있는 것이냐”고 따져 물었다.진 의원은 경기용 실탄의 정확한 수량과 행방 공개, 조사 결과 보고 상황 공개, 사격연맹·대한체육회·문화체육관광부 등에 대한 전방위 조사 등을 정부에 요구했다. 진 의원은 “문체부, 대한체육회가 체계적인 관리 시스템만 도입했더라도 오늘 같은 중차대한 일들을 사전에 막았을 것”이라고 강조했다.경기북부경찰청 형사기동2팀은 이날 “사격 선수용 실탄과 사제총을 시중에 불법 유통한 일당 가운데 3명을 검거해 구속하고 수사를 진행 중”이라고 밝혔다. 경찰은 지난 1월 ‘유해조수 사냥 과정에서 불법 유통 실탄이 사용되고 있다’는 첩보를 입수하고 수사에 착수했다는 입장이다. 진 의원이 주장한 이 대통령 암살·저격설 관련 기획 수사는 없었다는 것이다.진 의원이 제기한 사제총 100여정 및 실탄 2만발 유통 의혹에 대해선 “이미 상당수 압수한 만큼 사제총과 실탄의 수량은 많지 않을 것”이라고 설명했다. 또한 전 사격 국가대표 감독의 연루 여부에도 “현재 확인 중”이라며 말을 아꼈다. 경찰 관계자는 “공범들에 대한 추가 수사가 진행 중이어서 구체적인 내용을 밝히기 어렵다”고 말했다.김가현·한상봉 기자