월 50만원 들면 6만원 주는 ‘청년미래적금’ 내년 출시… 월세·장학금 지원 확대

정부 ‘청년정책 추진 방향’ 발표

이미지 확대 윤창렬 국무조정실장, 국민주권정부 청년정책 추진방향 발표 윤창렬 국무조정실장이 22일 서울 종로구 정부서울청사에서 국민주권정부 청년정책 추진방향 관련 브리핑을 하고 있다. 2025.9.22 뉴스1

2025-09-23 8면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중소기업에 새로 취직한 청년이 월 50만원을 적립하면 매월 6만원씩 정부가 지원하는 ‘청년미래적금’이 내년 6월 출시된다. 청년월세 지원 대상이 확대되며 국가장학금 지원 금액도 늘어난다.정부는 이 같은 내용을 담은 ‘국민주권정부 청년정책 추진 방향’을 22일 정부서울청사에서 발표했다. 정부의 청년정책은 크게 ▲일자리·자산 형성 기회 보장 ▲생애 주기 전반 기본생활 지원 ▲실질적 정책 참여 확대 등으로 구성됐다.내년 6월 출시되는 청년미래적금은 대표적인 자산 형성 지원 정책이다. 기존의 청년도약계좌와 비교해 납입 기간을 5년에서 3년으로 줄이고 정부기여금은 3~6%에서 6~12%로 확대했다. 월 최대 50만원씩 3년간 납부했을 때 연소득 6000만원 이하 및 중위소득 200% 이하 청년에게는 ‘일반형’ 적금으로 3년 동안 정부기여금 108만원(6%)이 지원된다. 중소기업 신규 취직 청년은 ‘우대형’에 해당해 216만원(12%)이 지원된다.주거 지원 정책도 강화한다. 정부는 무주택·저소득 청년에게 2년간 최대 월 20만원의 월세를 지원하는 ‘청년월세 지원’ 정책을 한시 사업에서 계속 사업으로 전환하고 지원 대상도 확대할 계획이다. 또 공공 분양을 확대하고 선호 지역에는 공공 임대 공급을 늘릴 예정이다. 국토교통부는 2030년까지 수도권에 청년 임대주택 2만 8000호를 공급한다는 방침이다.국가장학금 10구간 중 1~8구간 지원 금액을 최소 10만원에서 최대 40만원까지 인상한다. 아울러 청년 생활비 지원을 위해 5만 5000원을 내면 월 20만원어치 대중교통을 이용할 수 있는 ‘대중교통 정액패스’도 신설한다.취업 지원 분야에서는 선호도가 높은 인공지능(AI)·빅데이터 기업에 취업할 수 있도록 삼성전자나 SK하이닉스 등에서 제공하는 전문 인력 양성 훈련 규모를 확대한다. 훈련이 끝나면 실무 경험 및 채용﻿까지 이어질 수 있도록 지원한다.아울러 총리 직속 ‘청년정책조정위원회’에 청년 60명을 투입하고 227개 정부위원회 위원 정원의 10%를 청년으로 채워 정책 의사결정에 청년들의 목소리를 적극 반영한다. 정부는 정책 패러다임도 바꿔 모든 청년들이 체감할 수 있는 정책을 추진할 방침이다. 국무조정실 관계자는 ﻿“더 많은 청년과 함께하는 보편적 청년정책으로의 확산에 집중할 계획”이라고 설명했다.허백윤 기자