남북 관계 운신 폭 좁아진 정부 “긴 안목 가지고 적대 해소 추진”

정동영은 ‘경협 인연’ 현정은 면담

이미지 확대 공군 1호기 이륙 기다리며… 대화 나누는 환송 인사들 더불어민주당 지도부와 대통령실 관계자들이 22일 경기 성남 서울공항에서 유엔 총회 참석차 출국하는 이재명 대통령을 환송하며 활짝 웃고 있다. 왼쪽부터 민주당 조승래 사무총장, 김병기 원내대표, 정청래 대표, 대통령실 강훈식 비서실장, 우상호 정무수석, 김병욱 정무비서관.

2025-09-23 3면

김정은 북한 국무위원장이 “(한국과) 일체 상대하지 않을 것”이라고 단절 입장을 분명히 한 데 대해 정부는 22일 “긴 안목을 가지고 적대를 해소하겠다”고 밝혔다. 김 위원장이 ‘적대적 두 국가’ 관계를 재차 강조하며 ‘핵 위협’까지 시사하면서 대북 유화책을 펴 온 정부의 운신 폭은 더욱 좁아진 모양새다.대통령실은 조선중앙통신이 보도한 김 위원장의 전날 최고인민회의 연설과 관련, “정부는 긴 안목을 가지고 긴장 완화와 신뢰 회복을 통해 남북 간의 적대를 해소하고 평화적 관계로의 발전을 추진해 나갈 것”이라고 밝혔다. 이어 “북미 대화 지원 등 핵 없는 한반도와 평화 정착을 위한 노력도 경주해 나갈 것”이라고 했다. 아울러 대통령실은 “정부는 북측의 체제를 존중하고 흡수통일을 추구하지 않을 것이며 적대적 행위를 할 뜻이 없음을 밝힌 바 있다”고 설명했다.김 위원장은 최고인민회의 연설에서 한국에 대해 “일체 상대하지 않을 것임을 분명히 한다”고 밝혔다. 또 “어느 하나가 없어지지 않으면 안 될 통일을 우리가 왜 하겠느냐”며 적대적 두 국가론을 다시 꺼내 들었다.앞서 이재명 정부는 출범 이후 대북 확성기 방송 중단 등의 조치를 선제적으로 취하며 대북 화해 정책을 일관되게 추진해 왔으나, 북한은 조치를 평가절하하며 대남 비난을 이어 왔다. 이에 정동영 통일부 장관은 북한의 적대적 두 국가론에 대응해 ‘평화적 두 국가론’을 제시하며 대화를 이끌어 내려고 했으나, 북한은 여전히 냉랭한 모습이다.특히 김 위원장의 최고인민회의 연설은 이 대통령이 이날 제80차 유엔총회 참석차 미국 뉴욕으로 향하기에 앞서 보도됐다. 이 대통령은 23일(현지시간) 유엔총회 기조연설을 통해 대북 화해를 포함한 정부의 한반도 정책을 천명할 예정이었는데, 김 위원장이 선제적으로 대화의 문을 차단함에 따라 정부의 고심도 깊어질 것으로 보인다.한편 정 장관은 이날 정부서울청사에서 현정은 현대그룹 회장과 면담했다. 정 장관이 첫 번째 통일부 장관으로 재임했던 2004~2005년 두 사람은 금강산 관광, 개성공단 등 남북 경협 사업을 함께 추진한 바 있다.박기석 기자