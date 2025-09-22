“무료 국수 맛있게 먹었잖아” 한수원 현수막… 金총리 “모욕적”

“비아냥으로는 국민 마음 못 얻어”

월성본부 말썽나자 2시간만에 철거

이미지 확대 한국수력원자력 월성원자력본부가 지난 15일 경북 경주 시내 12곳에 내걸었다 2시간 만에 철거한 ‘지역 주민 조롱성’ 현수막. 더불어민주당 경주시지역위원회는 지난 16일 페이스북에 해당 사진을 공개한 뒤 “감성적 홍보에 치중한 무책임한 행위”라며 비판했다.

더불어민주당 경주시지역위원회 페이스북

2025-09-22 10면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국수력원자력 월성원자력본부의 ‘조롱성 현수막’ 논란에 김민석 국무총리가 21일 “모든 공직자의 소통 태도와 방식을 바로잡는 계기로 삼겠다”고 밝혔다. 지난 15일 경북 경주 일대에 설치됐던 한수원의 현수막은 “지역 주민을 조롱했다”는 비판을 받으며 2시간 만에 모두 철거된 것으로 알려졌다.김 총리는 이날 페이스북에 “한수원 월성본부가 제작해서 경주 시내 여러 곳에 설치한 현수막이 시민들을 분노하게 만들었다”고 지적했다. 김 총리가 올린 현수막 사진에는 ‘5년 동안 월성원자력본부가 경주시 지방세로 2190억을 냈다지요?’, ‘이번 벚꽃마라톤 때 월성본부가 무료로 주는 국수도 맛있게 먹었잖아!’, ‘경주시의 자랑 월성원자력본부, 항상 여러분과 함께합니다’라는 문구가 담겼다.이 외에도 ‘한수원이 5년 동안 법인세만 1조 6000억을 냈다지요?’, ‘세금 말고도 매달 예술의전당 공연도 한수원에서 지원한답니다’라는 등의 문구가 적힌 현수막이 경주 시내에 설치됐었다.김 총리는 특히 ‘무료 국수’ 표현에 대해 “너무 모욕적”이라며 “공공기관의 행사 지원은 ‘한푼 던져 주는’ 그런 것이 아니다”라고 말했다. 이어 “주민에 대한 존중이 없으면 소통이 아니다”라며 “그런 태도와 비아냥으로는 국민의 마음을 얻을 수 없다”고 덧붙였다.경주에서는 오는 26일 ‘고준위방사성폐기물 관리에 관한 특별법’ 시행을 앞두고 지역 내 갈등이 첨예하다. 이런 상황에서 해당 현수막이 시내 12곳에 내걸리면서 민심을 자극한다는 지적이 나왔다. 다만 한수원 측은 “특별법과 무관하게 홍보 차원에서 현수막을 걸었지만 내용과 장소 등에 문제가 있어 2시간 만에 철거했다”고 설명했다.류재민 기자