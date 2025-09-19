정치 [포토] 민통선 찾은 ‘문재인 전 대통령 내외’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2025/09/19/20250919800004 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-19 15:45 입력 2025-09-19 13:55 1/ 8 이미지 확대 평양공동선언 7주년 기념식 찾은 문재인문재인 전 대통령이 19일 경기도 파주시 캠프 그리브스에서 열린 9.19 평양공동선언 7주년 기념 행사에서 참석 내빈들과 인사를 나누며 자리로 이동하고 있다. 2025.9.19 연합뉴스 이미지 확대 남북군사합의 7주년 행사 참석하는 문재인 전 대통령문재인 전 대통령과 김정숙 여사가 19일 경기도 파주 캠프 그리브스에서 열린 9.19 평양공동선언 남북군사합의 7주년 기념식 및 2025 한반도 평화주간 개막식에서 참석하고 있다. 2025.9.19 국회사진기자단 이미지 확대 민통선 찾은 문재인 전 대통령 내외문재인 전 대통령과 김정숙 여사가 19일 오후 경기도 파주시 캠프 그리브스에서 열린 9.19 평양공동선언 7주년 기념 행사에서 비무장지대(DMZ) 대성동 마을 김동구 이장이 준비한 선물을 받은 뒤 악수하고 있다. 2025.9.19 연합뉴스 이미지 확대 민통선 찾은 문재인 전 대통령 내외문재인 전 대통령과 김정숙 여사가 19일 오후 경기도 파주시 캠프 그리브스에서 열린 9.19 평양공동선언 7주년 기념 행사에서 비무장지대(DMZ) 대성동 마을 김동구 이장(왼쪽에서 두번째)이 준비한 선물을 받은 뒤 기념 촬영하고 있다. 왼쪽은 김동연 경기도지사. 2025.9.19 연합뉴스 이미지 확대 문희상과 인사하는 문재인문재인 전 대통령(왼쪽)이 19일 경기도 파주시 캠프 그리브스에서 열린 9.19 평양공동선언 7주년 기념 행사에서 문희상 전 국회의장과 인사를 나누고 있다. 2025.9.19 연합뉴스 이미지 확대 서훈 전 국정원장과 대화하는 문재인 전 대통령문재인 전 대통령이 19일 경기도 파주 캠프 그리브스에서 열린 9.19 평양공동선언 남북군사합의 7주년 기념식 및 2025 한반도 평화주간 개막식에서 서훈 전 국가정보원장과 대화하고 있다. 2025.9.19 국회사진기자단 이미지 확대 9.19 평양공동선언 남북군사합의 7주년 기념식문재인 전 대통령과 더불어민주당 정청래 대표가 19일 경기도 파주 캠프 그리브스에서 열린 9.19 평양공동선언 남북군사합의 7주년 기념식 및 2025 한반도 평화주간 개막식에서 대화하고 있다. 2025.9.19 국회사진기자단 이미지 확대 민통선 찾은 문재인 전 대통령 내외문재인 전 대통령과 김정숙 여사가 19일 오후 경기도 파주시 캠프 그리브스에서 열린 9.19 평양공동선언 7주년 기념 행사에서 참석 내빈들과 인사한 뒤 자리에 앉아 있다. 2025.9.19 연합뉴스 문재인 전 대통령이 19일 경기도 파주시 캠프 그리브스에서 열린 9.19 평양공동선언 7주년 기념 행사에서 참석 내빈들과 인사를 나누며 자리로 이동하고 있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지