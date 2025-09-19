문재인 전 대통령 JSA 방문…김정은과 걸은 도보다리도 둘러봐

9·19 7주년 맞아…“전직 대통령 JSA 방문은 처음”

이미지 확대 문재인 전 대통령 부부가 19일 오후 판문점 공동경비구역(JSA)을 찾아 제이비슨 브리어 주한미군사령관 겸 한미연합군사령관과 함께 이동하고 있다. 유엔사령부 페이스북

문재인 전 대통령이 9·19 평양공동선언과 남북 군사합의 7주년을 맞아 19일 오후 판문점 공동경비구역(JSA)을 방문했다.유엔군사령부는 이날 페이스북을 통해 “오늘 문 전 대통령을 JSA에서 맞이했다”며 “방문단은 2019년 방문 이후 이어져 온 유엔사의 평화 구축 노력과 한반도 평화를 향한 변함없는 헌신에 대해 설명을 들었다”고 소개했다.제이비어 브런슨 주한미군사령관 겸 한미연합군사령관도 자신의 소셜미디어에 문 전 대통령 부부와 함께한 사진을 올리며 “정전협정의 유산과 한반도 평화와 안정을 지원하는 유엔사의 임무를 상징하는 JSA에 문재인 전 대통령을 모시게 돼 영광”이라고 밝혔다.문 전 대통령의 방문에는 김정숙 여사와 전직 청와대 참모들, 김동연 경기지사가 동행했다.문 전 대통령은 2018년 4월 김정은 북한 국무위원장과 첫 정상회담을 가진 평화의집과 김 위원장과 함께 걸었던 도보다리 등도 둘러본 것으로 알려졌다.주한미군 관계자는 “이번 방문이 전직 대통령의 첫 JSA 방문으로 인식한다”고 말했다.허백윤 기자