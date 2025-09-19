통일연구원장 “적대적이든 평화적이든 두 국가론은 영구 분단”

정동영 장관 ‘평화적 두 국가론’에 각 세워

“북한 땅 이웃나라 되는 참변 초래할 것”

이미지 확대 김천식 통일연구원장. 서울신문 DB

김천식 통일연구원장은 19일 “북한이 남북 특수관계를 부정하고 ‘적대적 두 국가론’으로 변경했다고 해서 우리까지 ‘두 국가론’으로 변경하는 것은 매우 잘못된 것”이라고 지적했다. 전날 정동영 통일부 장관이 “사실상 평화적 두 국가론으로 가는 것이 대북 정책의 핵심”이라고 밝힌 바 있는데 이와 배치되는 입장이다.김 원장은 이날 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 통일연구원·한라대 동북아경제연구원 공동 학술회의에서 축사를 통해 “적대적이든 평화적이든 두 국가론은 한민족을 영구 분단시킨다”며 이렇게 말했다.김 원장은 이어 “두 국가론은 국사를 완전히 다시 써야 하고, 북한 주민은 이민족이 되며 북한 땅은 이웃나라의 영토로 넘어가게 되는 참변을 초래한다”며 “우리의 지식인들과 지도자들은 그런 주장을 하지 말아야 한다”고도 강조했다.이어 “지금 남북 관계는 통일로 갈 것이냐, 영구분단으로 갈 것이냐의 논란에 있다”며 “통일은 완전한 광복이며 강대국이 되는 길, 영구 분단은 우리 민족이 강대국이 되는 길을 포기하고 약한 민족으로서 주변국에 휘둘리며 지질하게 살자는 것과 같다”고 말했다.또 “우리는 당연히 남북 간의 적대성을 배격해야 하지만 그 대안은 ‘평화적 두 국가론’이 아닌 ‘평화적이고 통일 지향적인’ 특수관계여야 한다”고 주장했다.앞서 정 장관은 전날 2025 국제 한반도 포럼(GKF) 개회사에서 북한의 ‘적대적 두 국가론’에 대응하기 위해 적대성을 해소하는 게 우선이라며 “사실상의 평화적 두 국가론으로 전환하는 것이 우리 대북 정책의 핵심”이라고 말했다. 이를 두고 북한과의 대화를 위해 ‘두 국가론’을 수용하는 것 아니냐는 해석이 나왔는데, 김 원장이 이를 정면으로 반박한 것이다.허백윤 기자