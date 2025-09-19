조국, ‘장래 정치 지도자 선호도’ 1위에 “그런데 신경 쓸 상황 아냐”

한국갤럽 장래 지도자 선호도 조사 발표

조국 8%, 장동혁 7%, 정청래·이준석 4%

조국 “당의 쇄신에 모든 걸 집중할 생각”

정당대표 만남 계획에 “의전할 상황 아냐”

이미지 확대 조국 조국혁신당 비상대책위원장이 19일 국회 의원회관에서 열린 조국혁신당 직장 내 괴롭힘 및 성희롱, 성폭력 예방교육에 참석하고 있다. 뉴시스

조국 조국혁신당 비상대책위원장은 19일 한국갤럽의 ‘장래 정치 지도자 선호도’ 조사에서 1위를 차지한 것과 관련해 “저나 저희 당은 그런데 신경을 쓸 상황이 아니다”고 밝혔다.조 위원장은 이날 국회에서 조국혁신당 의원 및 당직자를 대상으로 한 ‘직장 내 괴롭힘 및 성희롱·성폭력 예방 교육’이 끝난 뒤 기자들과 만나 “그건 그냥 시범 삼아 한 것 같다”며 “지금은 이재명 정부 100일 갓 지났고, 이재명 정부의 성공이 모든 것의 중심”이라고 말했다. 그러면서 “당의 쇄신에 모든 걸 집중할 생각”이라고 했다.이날 발표된 한국갤럽 여론조사(표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 중앙선거여론조사심의위 참고) 결과, 조 위원장은 장래 정치 지도자 선호도에서 8%를 얻어 1위를 차지했다. 이어 장동혁 국민의힘 대표 7%, 정청래 더불어민주당 대표와 이준석 개혁신당 대표 각 4%를 기록했다. 김민석 국무총리와 한동훈 전 국민의힘 대표·김문수 전 국민의힘 대선후보는 각 3%, 오세훈 서울시장은 1%로 뒤를 이었다.조 대표는 성 비위 사건 피해를 호소하며 탈당한 강미정 전 대변인이 최근 페이스북을 통해 ‘2차 가해 대응은 감감무소식’이라고 당을 비판한 것과 관련해선 “아직 저희가 부족한 게 많구나 느꼈다. 그분의 걱정, 우려를 해소하기 위해 더욱 노력하겠다. 꾸준히 갈 생각”이라고 말했다.당에서 신설하기로 한 ‘2차 가해 및 가짜뉴스 대응단’을 언급하며 “다음주 월요일 1차 행동이 있을 것이다. 그런 계획을 차례차례 단호하게 진행할 생각”이라고 전했다.우원식 국회의장을 비롯해 정당 대표들과의 만남 계획에 대해선 “의전을 할 상황이 전혀 아니다”면서 “여기에 집중해야 한다”고 했다.김헌주 기자