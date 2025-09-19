장동혁 “특검 고발하겠다…영장 내용과 달라 위법”

장동혁, 의총서 “영장 집행, 기재 내용과 달라”

장동혁 국민의힘 대표는 19일 김건희특검이 전날 당원명부 데이터베이스(DB) 관리업체를 압수수색한 데 대해 “특검을 고발하겠다”고 밝혔다.장 대표는 이날 국회에서 열린 의원총회에서 “어제(18일) 압수수색 영장 집행이 영장의 기재 내용과 달라 위법하다고 확신한다”며 “이렇게 무분별하게 영장 발부를 남발하는 법원에 대해서도 어떤 법적 조치를 해야 할지 고민해 보겠다”고 말했다.장 대표는 “어제 특검이 압수수색을 했지만 실질적으로 자신들이 원했던 주민등록번호, 계좌번호 같은 핵심 정보는 탈취하지 못했다”며 “범죄 사실에 기재된 정당법 위반과 관련해서는 어떤 유의미한 자료도 가져가지 못했다”고 했다.송언석 원내대표는 특검이 통일교 교인 명부 120만명과 500만명에 달하는 국민의힘 당원 명부를 비교해 공통된 11만여명의 명단을 추출한 것과 관련해 “정상적인 범위”라고 했다.송 원내대표는 “상식적으로 우리 당원이 500만명 가까이 되니 대한민국 국민의 10%는 우리 당원”이라며 “어떤 명단이든 120만명짜리 명단을 가져오면 12만명 정도는 우리 당원 명부에 들어있을 가능성이 통계학적으로 맞는 것”이라고 했다.반면 정청래 더불어민주당 대표는 이날 최고위원회의에서 “국민의힘이 통일교와 연루됐다는 것이 밝혀지면 통합진보당의 사례에 비춰볼 때 국민의힘은 10번, 100번 정당해산을 피하지 못할 것”이라고 했다. 그러면서 “정당해산 사유인 ‘명백한 민주적 기본질서’에 위배되는 행위이기 때문”이라며 “국민의힘의 대처가 궁금하다”고 덧붙였다.김헌주 기자