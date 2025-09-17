김어준 비판한 盧사위 “유튜브, 정책까지 좌지우지”

“이미 역기능이 원래 순기능 압도”

‘비공식 정치권력 육식공룡’ 우려

이미지 확대 곽상언 더불어민주당 의원

2025-09-17 5면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

곽상언 더불어민주당 의원이 16일 김어준씨 등 일부 정치 유튜버를 겨냥해 “국가 정책 결정에까지 개입하며 좌지우지하고 있다”면서 이들을 ‘비공식적 정치권력을 휘두르는 육식 공룡’이라고 정의했다.곽 의원은 이날 페이스북에 “유튜브 권력이 정치권력을 휘두르고 있다는 건 제가 오래전부터 가졌던 우리 정치 현실에 대한 문제의식”이라며 이같이 적었다. 그는 “이미 정치 유튜브 역기능이 원래의 순기능을 압도했다”면서 “몇몇 정치 유튜브는 단순히 정치적 의견 개진에 머무르는 것을 넘어서 자의적으로 정치적 의제를 설정하고 있다”며 우려를 표했다. 그러면서 “민주 또는 보수를 표방하면서 정당 내부의 선거, 후보자 공천, 나아가 국가 정책 결정에까지 개입하며 좌지우지하고 있다”고 지적했다.곽 의원은 “견제받지 않고 비난받지 않는 ‘제3의 언론권력’이 돼 ‘비공식적 정치권력’을 휘두르는 육식 공룡으로 행세하고 있다”며 “언론이 ‘언론권력’이 돼 정치권력을 흔들면 사회적·국가적 해악이 되는 것처럼, 유튜브도 그냥 유튜브로 기능하는 것이 아니라 ‘유튜브 권력’이 돼 정치권력을 흔들게 되면 사회적·국가적 해악이 된다”고 적었다.앞서 곽 의원은 지난 8일 “유튜브 권력이 정치권력을 휘두르고 있다. 저는 그분들께 머리를 조아리면서 정치할 생각이 없다”고 밝히며 논쟁을 불러일으켰다. 그러자 같은 당 최민희 의원이 의원 단체 대화방에서 “말 바로 하라. 누가 머리를 조아리나”라며 곽 의원을 저격한 것으로 알려졌다. 그럼에도 이날 재차 메시지를 낸 곽 의원은 글 말미에 “계속 말씀드리겠다”며 추가 메시지 공개도 예고했다.이준호 기자