[단독] 헬기 ‘길 잃고’ 드론 ‘무용지물’…이 경사 수색 총체적 난맥

곽진웅 기자
곽진웅, 박상연, 강남주 기자
수정 2025-09-16 17:46
입력 2025-09-16 17:46

투입 헬기 길 헤매며 10분 이상 소요
야간장비 탑재 안 된 일반 드론 동원
연구정 ‘엔진과열’로 시동도 안걸려
해경, 대통령실 보고에서 ‘연락 두절’
이 경사 연락 끊긴 지 40분만 첫보고
정희용 “지위고하 막론, 철저히 규명”

15일 인천 서구 인천해양경찰서에서 열린 영흥도 갯벌에 고립된 70대 중국인을 구조하다 숨진 故 이재석 경사의 영결식에서 한 경찰관이 눈물을 흘리고 있다. 뉴스1
갯벌에 고립된 70대를 구하다 순직한 이재석 경사의 행방을 수색하던 당시 구조 헬기는 엉뚱한 지점으로 날아가고 야간 장비가 없는 드론이 투입되는 등 총체적 난맥을 보인 것으로 16일 파악됐다. 해양경찰청은 이 경사와 연락이 끊긴 지 약 40분 후에야 대통령실에 ‘연락두절 신고 접수’라고 첫 상황보고를 한 사실도 드러났다.

서울신문이 이날 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 정희용 국민의힘 의원실을 통해 확보한 해양경찰청 상황보고서 및 무선 기록 등에 따르면 사건 당시인 지난 11일 오전 4시 1분 해경은 인천 영흥도 한 식당 인근 해상에서 이 경사 추정 인물을 포착했다. 하지만 좌표 문제로 구조헬기는 엉뚱한 곳으로 날아가 10분 이상을 허비했다.

그 시점 무전에는 인천해경 측에서 “찍힌 위치가 방향이 잘못됐다. 동서남북 기준으로 재송바람”이라는 내용이 담겼다. 이 같은 내용은 상황보고서에는 포함되지 않았다.

15일 인천 서구 인천해양경찰서에서 영흥도 갯벌에 고립된 70대 중국인을 구조하다 숨진 故 이재석 경사의 영결식이 엄수되고 있다. 뉴스1
또 이 경사 수색 작업은 장비마다 ‘배터리 부족’, ‘엔진 과열’ 현상이 발생한 데다 드론에 야간장비가 탑재되지 않아 난맥을 겪었다. 해경은 당시 동력구조보트 수색에 나섰으나 30분 만에 “배터리 잔량 부족으로 교체 후 다시 수색하겠음”이라며 철수했다. 또 영흥파출소에서 보유한 드론은 야간 장비가 탑재돼 있지 않아 수색에 효율이 떨어졌다고 한다.

무전에는 “엔진이 과열돼 (연구정) 시동이 안 걸린다”, “이제 이동할 건데 지금 (해상 순찰차) 예비키를 잘 못 찾겠다”는 내용도 담겼다. 초기 수색 작업에 투입된 직원은 오전 3시 32분 “동력 서프보드라도 있어야 할 것 같다. 무동력 가지고 막 할 게 아닌 거 같다”는 무전도 남겼다. 이 같은 대화가 오가면서 실질적인 구조 장비가 투입되기까지 40분 가까이 소요됐다.

이 경사 사고 당일인 지난 9일 오전 4시 9분 대통령실 위기관리센터 상황팀·재난안전팀, 국무총리실 외교안보정책관실·안전환경정책관실에 발생 상황보고서를 전파했다.

15일 인천 서구 인천해양경찰서에서 영흥도 갯벌에 고립된 70대 중국인을 구조하다 숨진 故 이재석 경사의 영결식이 엄수되고 있다. 뉴스1
당시는 영흥파출소 내부에 ‘연락 두절’ 보고가 이뤄졌고 수색 작업이 지연되고 있었지만 보고서에는 ‘오전 3시 30분쯤 파출소 직원이 갯벌활동자와 함께 이동 중 연락두절 신고 접수’라는 내용만 담긴 것이다. 이후 대통령실에는 오전 6시 49분 2차 진행사항 보고(이 경사 실종), 오전 10시 4분 3차 조치 보고(이 경사 병원 이송)가 이뤄졌다.

안전사고 등이 발생했을 때 전문 인력 지원 및 정보 파악 등을 담당하는 ‘상황지원팀’도 이 경사와 무선으로 연락이 끊긴 이후 약 50분이 지나서야 꾸려졌다. 영흥파출소의 상급 기관인 인천해양서는 오전 3시 53분, 중부해경청은 오전 4시 4분, 해경 본청은 오전 4시 48분쯤에야 상황지원팀을 소집한 것으로 파악됐다.

정 의원은 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 “초동 대처 미흡과 늦장 대응의 원인이 무엇인지, 지위고하를 막론하고 철저하게 규명하겠다”고 강조했다. 한편 해경은 출동 과정에서 불거진 부실 대응·은폐 의혹과 관련해 A 인천해양서장과 B 영흥파출소장, C 영흥파출소 팀장 등 3명을 대기 발령했다고 밝혔다.

곽진웅·박상연·강남주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
