대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

함께 입장하는 민주 투톱

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
안주영 기자
안주영 기자
수정 2025-09-16 00:38
입력 2025-09-16 00:38
이미지 확대
함께 입장 하는 민주 투톱
함께 입장 하는 민주 투톱 3대 특검법 개정안 합의를 두고 ‘투톱 갈등’을 겪었던 정청래(왼쪽) 더불어민주당 대표와 김병기 원내대표가 15일 함께 웃으며 국회에서 열린 최고위원회의에 입장하고 있다.
안주영 전문기자


3대 특검법 개정안 합의를 두고 ‘투톱 갈등’을 겪었던 정청래(왼쪽) 더불어민주당 대표와 김병기 원내대표가 15일 함께 웃으며 나란히 국회에서 열린 최고위원회의에 입장하고 있다.

안주영 전문기자
2025-09-16 4면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기