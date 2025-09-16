함께 입장하는 민주 투톱

이미지 확대 함께 입장 하는 민주 투톱 3대 특검법 개정안 합의를 두고 ‘투톱 갈등’을 겪었던 정청래(왼쪽) 더불어민주당 대표와 김병기 원내대표가 15일 함께 웃으며 국회에서 열린 최고위원회의에 입장하고 있다.

안주영 전문기자

2025-09-16 4면

