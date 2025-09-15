정치 [포토] 조국 위원장, 비대위 참석 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2025/09/15/20250915800003 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-15 10:53 입력 2025-09-15 10:53 1/ 5 이미지 확대 비대위 참석한 조국 위원장과 엄규숙 부위원장조국혁신당 조국 비상대책위원장이 15일 서울 여의도 국회에서 열린 비상대책위원회의에 참석해 엄규숙 비대위 부위원장에게 자리를 안내하고 있다. 2025.9.15 연합뉴스 이미지 확대 출근하는 조국 비대위원장조국혁신당 조국 비상대책위원장이 15일 서울 여의도 국회로 출근하고 있다. 2025.9.15 연합뉴스 이미지 확대 비대위 참석하는 조국 비대위원장조국혁신당 조국 비상대책위원장이 15일 서울 여의도 국회에서 열린 비상대책위원회의에 참석하고 있다. 왼쪽은 엄규숙 비대위 부위원장. 2025.9.15 연합뉴스 이미지 확대 인사하는 조국 비대위원장조국혁신당 조국 비상대책위원장이 15일 서울 여의도 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 인사하고 있다. 2025.9.15 연합뉴스 이미지 확대 발언하는 조국 비대위원장조국혁신당 조국 비상대책위원장이 15일 서울 여의도 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 발언하고 있다. 2025.9.15 연합뉴스 조국혁신당 조국 비상대책위원장이 15일 서울 여의도 국회에서 열린 비상대책위원회의에 참석해 엄규숙 비대위 부위원장에게 자리를 안내하고 있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지