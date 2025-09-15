정치 굳은 표정으로 법원 나서는 조희대 대법원장 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2025/09/15/20250915500311 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2025-09-15 18:28 입력 2025-09-15 18:28 이미지 확대 조희대 대법원장이 15일 서울 서초구 대법원 청사를 나서고 있다. 이날 더불어민주당 지도부는 조 대법원장에 대한 사퇴 요구를 강화했다. 2025.9.15 이지훈 기자 이미지 확대 조희대 대법원장이 15일 서울 서초구 대법원 청사를 나서고 있다. 이날 더불어민주당 지도부는 조 대법원장에 대한 사퇴 요구를 강화했다. 2025.9.15 이지훈 기자 이미지 확대 조희대 대법원장이 15일 서울 서초구 대법원 청사를 나서 굳은 표정으로 차에 탑승하고 있다. 이날 더불어민주당 지도부는 조 대법원장에 대한 사퇴 요구를 강화했다. 2025.9.15 이지훈 기자 조희대 대법원장이 15일 서울 서초구 대법원 청사를 나서고 있다. 이날 더불어민주당 지도부는 조 대법원장에 대한 사퇴 요구를 강화했다.이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지