독립기념관장에 직접 칼 빼든 보훈부…“권한 최대한 행사할 것”

국가보훈부가 광복절 경축식 기념사와 관련해 논란이 일고 있는 김형석 독립기념관장에 대해 감사를 실시할 계획이라고 15일 밝혔다.권오을 국가보훈부 장관은 이날 서울 용산구 서울지방보훈청에 김 관장 문제를 항의하기 위해 찾아온 국회 정무위원회 소속 강준현·김용만·이강일·이정문 더불어민주당 의원과 만나 “국가보훈부가 할 수 있는 관리·감독권을 최대한 행사하겠다”며 자체적으로 특정감사를 실시하기로 했다.앞서 국가보훈부는 감사원에 공문을 보내 독립기념관장에 대한 감사를 요청한 바 있다. 그러나 감사원 감사는 기약을 알 수 없고 현 독립기념관 이사회를 통해 논의가 이뤄질 경우 면죄부가 주어질 수 있다고 판단해 자체 감사를 하는 방향으로 결정했다.김 의원은 “감사원 감사는 야당 동의가 있어야 하는데 국민의힘 쪽에서 협조적으로 하지 않고 있다”면서 “민주당 정무위에서 사태 해결을 위해 적극적으로 임해야 한다는 생각을 가지고 항의 방문을 했다”고 말했다. 김 의원은 “지금 김 관장이 보여준 모습만으로도 독립기념관 정관이나 독립기념관법에 문제가 될 부분이 상당히 있다”면서 “김 관장 측에서 저항이 있을 것이라 확실한 근거를 가지고 해임 절차를 착수해야 하기 때문에 감사를 먼저 선행한다”고 덧붙였다.이정문 의원은 “독립기념관장 사태에 따른 여러 가지 역사 왜곡이나 국민 간의 분열도 빨리 없애주셨으면 한다”고 당부했고 이강일 의원도 “자주적이고 주체적인 역사의식을 갖지 못한 사람이 이견을 제시하는 걸 빨리 해소하지 못하면 국론분열이 우려된다”고 말했다. 강 의원 역시 “김 관장은 자리를 지키기 위해 논리적 대응이 아니라 감정적으로 대응하고 있다”고 지적하며 조속한 해결을 촉구했다.이와 관련해 국가보훈부는 “현재 독립기념관장에 대해서는 감사원에 국민·공익감사청구가 돼있고 국가보훈부는 감사원의 감사가 필요하다고 판단해 자체 감사를 자제해 왔다”면서 “그러나 최근 김 관장의 독립기념관 사유화에 대한 언론보도 및 민주당 정무위원들의 감사 요청 등을 고려할 때 특정사안에 대해서는 보훈부 차원의 시급한 자체 감사 착수가 필요하다고 판단했다”고 설명했다. 자체적으로 특정감사를 실시하고 감사원에 청구된 나머지 사안에 대해서는 감사원의 감사가 병행될 수 있게 하겠다는 입장이다.여당 의원들은 감사 결과를 보고 권 장관이 대통령에게 김 관장 해임을 건의하든, 대통령이 직접 해임 권한을 행사하든 조치가 이어질 수 있을 것으로 전망했다. 독립기념관이 있는 천안을 지역구로 둔 이정문 의원은 김 의원과 함께 16일 독립기념관을 방문해 관장실 등을 점거 중인 독립운동가 후손들과 대화할 예정이다.류재민 기자