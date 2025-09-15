[단독] 이 경사 “인원 필요해” 요청…해경 상황보고서에는 빠졌다

오전 2시 43분, 이 경사 ‘인력요청’

갯벌에 고립된 70대 중국인을 구하려다 숨진 인천해양경찰서 영흥파출소 소속 고 이재석 경사의 현장지원 요청이 내부 상황보고서에 누락된 것으로 파악됐다. 이 경사는 녹취록에서 “(인력이) 조금 필요할 것 같다”고 말했지만 관련 조치는 없었던 것으로 확인됐다.15일 해경이 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 정희용 국민의힘 의원실에 제출한 영흥파출소 상황보고서 및 이 경사 녹취록을 보면 지난 11일 오전 2시 43분 이 경사의 현장지원 요청이 상황보고서 내 조치 내용에서 빠진 것으로 파악됐다.상황보고서에 따르면 오전 2시 30분 ‘이 경장이 영흥도 안도 인근 도착했고, 사람이 보이지 않아 안도 쪽으로 도보 이동(발목 수심)’, 오전 3시 ‘이 경장, 요구조자와 상봉 외근조끼 입히고 육지로 이동시작(배꼽수심)’ 사이에 인력 충원 요청 보고가 누락된 것이다.정 의원실에서 확보한 이 경사 녹취록에 따르면 이 경사는 당일 오전 2시 43분 “물이 차올라서 (인력이) 조금 필요할 것 같다”며 “발목 정도 차오르거든요”라고 인력 지원을 강조했다. 파출소 내부에서 “어떻게 추가 누구 함 좀 보내줄까 깨워서(?)”라고 말하자 이 경사가 인력 지원을 요청한 것이다.그러나 내부는 “발목정도밖에 안돼(?) 그 사람하고 너랑은 얼마나 떨어져 있어”라고 하니 이 경사가 “일단 가볼게요”라고 했고, “어 조심해서 가”라며 즉각 조치를 취하지 않았다. 영흥파출소는 관련 내용을 무선으로 보고 받고 내부 상황보고서엔 기재하지 않았다.영흥파출소는 상황 보고 일부 과정을 무선 보고로 갈음한 것으로 확인됐다. 최초보고(1보), 조치진행상황보고(2보) 없이 조치결과보고(3보)만 상부 보고한 것이다.정 의원은 “영흥파출소가 급박한 현장 상황 조치로 인해 무선 상황 보고만 한 것인지, 잔류해 있던 파출소 인원이 왜 현장 상황 보고를 제대로 기록하지 않은 것인지 명확한 진상 규명이 필요하다”라고 말했다. 그러면서 “영흥파출소가 최초보고와 조치진행상황보고를 누락한 경위에 대해서도 해명해야 된다”고 강조했다.이 경사의 동료 4명은 이날 이 경사의 장례식장인 인천 동구 청기와장례식장에서 기자회견을 열고 “(해경 내부서) 함구를 강요당했다”고 폭로했다. 동료들은 “(사건 당시) 담당 팀장이 상황실에 보고도 하지 않고 이 경사를 혼자 출동시켰다”고 주장했다. 팀장에 “왜 혼자 보냈냐”고 물으니 “위험한 상황이 아니었다”는 답변을 했다고 밝혔다. 그러면서 “인천해양경찰서장과 영흥파출소장이 따로 불러 이 경사를 ‘영웅’으로 만들어야 하니 지인들이나 유족들에 그 어떤 이야기도 하면 안된다고 말했다”고 밝혔다.곽진웅 기자