張 “손현보 구속은 종교 탄압”… 부산 찾아 손 목사 교회 예배

1박 2일 ‘PK 다지기’ 나선 국힘‘손 변호’ 김태규 전 방통위 부위원장도 참석
오늘 현장 최고위·해수부 임시 청사 방문
해수부 이전 지원으로 부산 민심 달래기
장동혁 국민의힘 대표는 14일 최근 구속된 손현보 목사의 부산 세계로교회 예배에 참석해 “종교 탄압을 막는 것이 제 소명”이라고 강조했다. 국민의힘 지도부는 이날부터 이틀 동안 부산을 찾아 해양수산부 이전 등 현안을 점검하고 지역 민심 다지기에 나섰다.
이날 첫 일정으로 세계로교회를 찾은 장 대표는 “손현보 목사에 대한 구속은 손 목사 개인에 대한 것이 아니고 모든 종교인에 대한 탄압”이라면서 “종교 탄압을 막는 것이 제 소명이 될 거라고는 꿈에도 생각하지 못했다”고 말했다.
세계로교회가 속한 지역구(부산 강서) 의원인 김도읍 정책위의장과 김민수 최고위원 등 지도부도 함께했다. 또한 손 목사의 변호를 맡은 김태규 전 방송통신위원회 부위원장도 참석해 눈길을 끌었다.
이번 예배 참석은 특검 수사 및 교계 탄압에 대한 항의 차원으로 풀이된다. 기독교 신자인 장 대표는 손 목사의 ‘세이브코리아’가 주최한 윤석열 전 대통령 탄핵 반대 집회에도 참석한 바 있다. 손 목사는 사전 선거운동을 한 혐의로 지난 9일 구속됐다.
국민의힘 지도부는 이후 가덕도 신공항 예정 부지 현장을 둘러본 뒤 유엔기념공원을 찾아 참배하고, 부산 청년들과 간담회를 진행했다. 지도부는 이튿날인 15일엔 부산에서 첫 현장 최고위원회의를 열고 해수부 임시청사 공사 현장을 찾을 예정이다.
가덕도 신공항 현장을 찾은 장 대표는 첫 현장 방문 일정으로 부산을 택한 데 대해 “해수부 이전에 대해서 국민의힘에서도 명확한 입장을 부산 시민들께 말씀드릴 필요가 있다”고 설명했다. 장 대표는 전당대회 기간에는 해수부 이전을 반대했지만 취임 이후엔 해수부 이전 쪽으로 입장을 틀었다. 지도부 관계자는 통화에서 “해수부 산하기관 및 해운기업 등 유관기관까지 같이 옮긴다는 게 그 안에 포함된 의미”라고 설명했다.
장 대표는 이날 국립부경대에서 열린 청년간담회에선 “부산영화제 할 때뿐만 아니라 1년 내내 부산이 생동감이 넘치면 좋겠다”며 일자리 문제를 강조했다. 우재준 청년최고위원은 “청년 고용 문제가 사회적 이슈에서 사라졌다는 점은 이 정부에서 너무 잘못하고 있는 것”이라면서 “국민의힘에서 챙겨야 하는 부분”이라고 강조했다.
지도부의 ‘부산 공들이기’는 내년 지방선거를 앞두고 흔들리는 부산·울산·경남(PK) 민심을 다잡기 위함이라는 해석도 나온다.
