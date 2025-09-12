한동훈, 특검 겨냥해 “계엄 저지한 나를 강제구인? 할 테면 하라”

“진실규명 원하면 김민석·김어준 조사하라”

“정치적 선동과 무능으로는 진실규명 못해”

이미지 확대 한동훈 전 국민의힘 대표. 연합뉴스

한동훈 전 국민의힘 대표는 12일 조은석 특검(내란 특검)을 겨냥해 “강제구인 할 테면 하라”고 비판혔다. 특검이 공판 전 증인신문을 청구하며 “불출석 시 구인할 수 있다”고 밝힌 데 대한 반발이다.한 전 대표는 이날 페이스북에 “오늘(12일) 특검이 누구보다 앞장 서 계엄을 저지했던 저를 강제구인하겠다고 언론에 밝혔다”며 이렇게 밝혔다.그러면서 “진짜 진실 규명을 원한다면 오래 전에 계엄 계획을 미리 알고 있다고 주장했음에도 국회 계엄해제 표결에 나타나지 않은 김민석 총리, 북한군으로 위장한 한동훈 사살조가 있었다고 국회에서까지 증언한 김어준 유튜버 등을 조사하라”고 했다.한 전 대표는 “저는 알고 있는 모든 것을 책과 다큐멘터리 증언 등으로 말했고, 당시 계엄을 저지했던 제 모든 행동은 실시간 영상으로 전국민께 공유됐다”며 “정치적 선동과 무능으로는 진실을 규명할 수 없다”고 덧붙였다.특검은 ‘계엄 해제 표결 방해의혹’ 조사를 위해 한 전 대표를 참고인 신분으로 출석할 것을 요청했지만 한 전 대표가 이를 거부했다. 이에 특검은 공판 전 증인신문을 법원에 청구했다. 박지영 특검보는 정례 브리핑에서 “증인신문 청구를 법원에서 인용해 절차를 진행하는 경우 불출석하면 구인을 할 수 있다”고 했다.곽진웅 기자