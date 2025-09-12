이 대통령 “대한민국서 가장 힘센 사람…강원도 사는 것 억울하지 않게 하겠다”

강원도서 네 번째 타운홀 미팅 개최

“특별한 희생에는 특별한 보상”

이미지 확대 이재명 대통령, 강원 지역 토론회 이재명 대통령이 12일 강원도 춘천시 강원창작개발센터에서 열린 지역 토론회 ‘강원의 마음을 듣다’ 타운홀 미팅에서 발언하고 있다.

이미지 확대 질문받는 이재명 대통령 이재명 대통령이 12일 강원도 춘천시 강원창작개발센터에서 열린 지역 토론회 ‘강원의 마음을 듣다’ 타운홀 미팅에서 질문을 받고있다.

이재명 대통령은 12일 “이제 대한민국서 가장 힘센 사람이 됐으니 강원도 같은 접경지역이 치르는 특별한 희생에 다 보상해드릴 길은 없고 앞으로라도 강원도에서 사는 게 억울하지 않게 하겠다”고 말했다.이 대통령은 이날 강원 춘천시 강원창작개발센터에서 ‘강원의 마음을 듣다’ 타운홀 미팅을 열고 강원 지역 발전 방안에 대해 주민들과 의견을 나눴다.이 대통령은 강원도에 대해 “실향민이 많은 도이고 아마 지역 내에 성장·발전이 상대적으로 정체되면서 많이 수도권으로 떠나 수도권 집중의 피해를 입는 지역”이라고 평가했다. 이어 “대한민국의 핵심 과제들이 있는데 그중의 하나가 수도권 일극 체제를 극복하는 것”이라고 덧붙였다.이 대통령은 “수도권 집중의 비효율로 서울이 미어터지게 되면서 땅 한 평에 1억이나 2억, 심한 데는 아파트 한 평에 2억 8000만원까지 하더라. 웬만한 지역 아파트 한 채 가격”이라고 지적했다. 이어 “지방은 사람이 사라져가고 없어져 가고 있고 지방 소멸이라고 하는데 한쪽은 너무 많아서 문제, 한쪽은 너무 적어서 문제로 양쪽 다 문제”라고 꼬집었다.이 대통령은 강원도 주민들이 일방적 피해를 당했다고 했다. 이 대통령은 “대한민국 땅은 다 똑같은 가치이며 국민은 평등하다고 하는데 접경지역에선 밤에는 나다니지 못하게 하고 아무런 대가도 지급하지 않았다”며 “접경지역에 사는 게 죄인인 거다. 얼마나 억울하겠나. 누가 거기서 태어나고 싶었겠나”라고 말했다. 이어 “지금까지 그렇게 했다면 이제는 바꿔야겠다”며 “공동체가 그로 인해 얻는 이익과 편익의 일부를 떼어서 채워줘야 한다”고 강조했다.이 대통령은 “‘특별한 희생에는 특별한 보상’은 제가 정치·사회 운동을 시작하면서 정한 원칙”이라며 “누구도 어떤 지역도 억울하지 않게 그런 생각으로 정치하게 됐다”고 말했다. 또 “강원도에 사는 게 억울하지 않게, 접경지역에 사는 게 악성 운명이라 여기지 않게 하겠다”고 약속했다.김진아 기자