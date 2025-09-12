강미정에게 손 뻗은 조국 “계속 대변인 했으면… 언제든 만나자”

조국혁신당 비대위원장 선임 후 후속 조치

피해자들에 대한 2차 가해 방지 대책 주문

이준석 “증언자에 대한 3차, 4차 가해” 비판

이미지 확대 강미정(왼쪽) 조국혁신당 대변인이 4일 국회에서 당내 성 비위 의혹과 관련한 탈당 기자회견을 하고 있다. 오른쪽은 같은날 서울 종로구 조계사를 방문해 총무원장 진우스님을 예방한 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장의 모습. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

조국 조국혁신당 비상대책위원장이 당내 성 비위 사건에 대한 당의 대응 과정을 비판하며 탈당한 강미정 전 대변인의 복당을 원한다며 원하는 때에 언제든지 만나자고 제안했다.조국혁신당은 12일 공지를 통해 “조 위원장은 강 전 대변인이 다시 대변인으로 활동하길 원한다는 입장을 일관되게 갖고 있다”며 “강 전 대변인이 당으로 돌아오겠다는 마음을 가질 수 있도록 진심으로 노력하겠다”고 밝혔다.강 전 대변인의 탈당이 온라인 탈당 신청 절차를 통해 이뤄져 당 차원에서 보류할 기회가 없었다는 설명이다. 조 위원장은 취임 직후 모든 규정을 활용해 이 문제에 대한 조치를 하겠다는 방침을 세웠으며, 강 전 대변인이 원하는 때에 언제든지 만나고 싶다는 의사도 전달한 것으로 알려졌다.조 위원장은 이날 피해자들에 대한 2차 가해를 방지할 수 있는 대책을 마련할 것을 지시했다. 혁신당은 언론 공지를 통해 “조 위원장이 앞으로 피해자들에 대한 근거 없는 비난에 당이 단호하게 대처할 것을 당부했다”며 “2차 가해 행위는 피해자들의 온전한 피해 회복과 당이 건강한 공동체로 거듭나는 것을 방해하는 행위”라는 점을 강조했다고 전했다.조 위원장은 해당 내용이 담긴 문자를 전 당원에게 발송하고, 가해자를 포함해 2차 가해 행위자들도 중징계할 수 있는 당헌·당규 개정안 마련을 주문했다. 언론이나 유튜브 등의 악의적 보도에도 적극 대응하라는 지침을 내렸다.일각에서는 강 전 대변인을 회유하려는 움직임 자체가 ‘3차 가해’라는 비판도 나왔다. 이준석 개혁신당 대표는 페이스북에 “(강 전 대변인을 향한) 회유 시도 자체가 증언자에 대한 3차 가해”라며 “더 나아가 그 제안을 언론에 흘려 정치적으로 활용하려 한 것은 4차 가해에 해당한다”고 지적했다.김서호 기자