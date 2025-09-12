송언석, 李대통령 향해 “화성에서 온 대통령”

송언석 “자화자찬으로 일관된 말 성찬”
최교진 임명안 재가 “화룡점정격 강행”
특검법 합의 파기 “李정권 합작 사기극”
송언석 국민의힘 원내대표가 12일 이재명 대통령을 향해 “화성에서 온 대통령”이라고 비판했다.
송 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 “이재명 정부 출범 100일 기자회견은 자화자찬으로 일관된 말의 성찬이었다”며 “화성에서 온 것처럼 왜곡된 현실 인식이 안타까웠다”고 말했다. 그러면서 0%대 성장률 전망, 한미동맹 붕괴, 외교참사, 검찰 해체 문제 등을 강조했다.
더불어민주당이 합의를 파기하고 단독 통과시킨 ‘더 센 특검법’에 대해선 “더 많이 가진 여당이 더 많이 내달라던 대통령의 미소 띤 덕담이 완전한 거짓말로 드러나기까지 딱 사흘이 걸렸다”고 지적했다.
합의 파기 과정에서 발생한 민주당 ‘투톱’ 충돌에 대해서는 “그 과정에서 정청래 민주당 대표가 같은 당 김병기 원내대표에게 책임을 뒤집어 씌우려 했다”고 지적했다. 이 대통령에 대해선 “합의안 몰랐다는 새빨간 거짓말을 태연하게 기자회견장에서 늘어놨다”고 했다.
송 원내대표는 이 대통령이 위헌성 논란에 대해 선을 그은 내란특별재판부에 대해서는 “반헌법적 인식 체계가 안타깝기 짝이 없다”고 말했다. 그러면서 “국민은 이를 참담하다고 표현한다”며 “이재명 정권의 무능과 실정을 끝까지 추적하고 반드시 바로잡겠다”고 했다.
이 대통령의 최교진 부총리 겸 교육부 장관 임명안 재가에 대해선 “노골적인 전교조 보은 인사”라며 “이재명 정부 혼용무도(어리석고 무능한 군주가 세상을 어지럽힌다) 100일의 화룡점정격 임명 강행”이라고 했다.
곽진웅 기자
