송언석, 李대통령 향해 “화성에서 온 대통령”

송언석 국민의힘 원내대표가 12일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다.

송언석 국민의힘 원내대표가 12일 이재명 대통령을 향해 “화성에서 온 대통령”이라고 비판했다.송 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 “이재명 정부 출범 100일 기자회견은 자화자찬으로 일관된 말의 성찬이었다”며 “화성에서 온 것처럼 왜곡된 현실 인식이 안타까웠다”고 말했다. 그러면서 0%대 성장률 전망, 한미동맹 붕괴, 외교참사, 검찰 해체 문제 등을 강조했다.더불어민주당이 합의를 파기하고 단독 통과시킨 ‘더 센 특검법’에 대해선 “더 많이 가진 여당이 더 많이 내달라던 대통령의 미소 띤 덕담이 완전한 거짓말로 드러나기까지 딱 사흘이 걸렸다”고 지적했다.합의 파기 과정에서 발생한 민주당 ‘투톱’ 충돌에 대해서는 “그 과정에서 정청래 민주당 대표가 같은 당 김병기 원내대표에게 책임을 뒤집어 씌우려 했다”고 지적했다. 이 대통령에 대해선 “합의안 몰랐다는 새빨간 거짓말을 태연하게 기자회견장에서 늘어놨다”고 했다.송 원내대표는 이 대통령이 위헌성 논란에 대해 선을 그은 내란특별재판부에 대해서는 “반헌법적 인식 체계가 안타깝기 짝이 없다”고 말했다. 그러면서 “국민은 이를 참담하다고 표현한다”며 “이재명 정권의 무능과 실정을 끝까지 추적하고 반드시 바로잡겠다”고 했다.이 대통령의 최교진 부총리 겸 교육부 장관 임명안 재가에 대해선 “노골적인 전교조 보은 인사”라며 “이재명 정부 혼용무도(어리석고 무능한 군주가 세상을 어지럽힌다) 100일의 화룡점정격 임명 강행”이라고 했다.곽진웅 기자