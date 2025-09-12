혁신당 비대위원장 된 조국… 성비위 사태 재차 사과

“피해 회복·재발 방지 서두르겠다”
조국 조국혁신당 비상대책위원장이 11일 “다시 한번 당을 대표해서 피해자분들께 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.
조 위원장은 이날 비대위원장으로 선출된 직후 입장문을 내고 “모든 것을 피해자와 국민 눈높이에 진실하게 맞추겠다”며 이같이 말했다.
조 위원장은 “창당 때보다 더 무거운 마음으로 당무위원회 결정을 받아들인다. 당의 위기는 전적으로 제 부족함 탓”이라며 “피해 회복과 재발 방지를 위한 피해자 지원 등 제도적 정비를 서두르겠다”고 했다. 또 “강미정 전 대변인의 탈당이 너무나 아프다”면서 “당이 돌아오고 싶은 공동체가 되도록 할 수 있는 노력을 끝까지 다하겠다”고 했다.
조국혁신당은 이날 오후 국회에서 당무위원회를 열고 찬반 투표를 통해 ‘조국 비대위원장’ 선출을 의결했다. 서왕진 조국혁신당 원내대표는 당무위 직후 “조국 혁신정책연구원장에 대한 비대위원장 선출을 위한 찬반 투표를 진행했고, 그 결과 압도적 다수 찬성으로 선출됐다”며 “이후 비대위 구성을 위해 논의한 결과, 선출된 비대위원장에게 우선 권한을 위임하는 것으로 결정했다”고 전했다.
서 원내대표는 “향후 비대위원 구성과 활동함에 있어 피해자에 대한 보호 및 위로, 지원 조치를 신속히 진행하고 국민 시각에서 당을 쇄신하고 노력해 나갈 것에 대한 다양한 당부가 있었다”고 말했다.
서 원내대표는 비대위원 구성과 관련해 “아무래도 당 외부 인사들이 많이 참여하지 않을까 예상하고 있다”며 “(이번) 주말까지 비대위원 구성을 완료하고, 월요일(15일)부터 비대위로 가동하지 않을까 생각한다”고 했다.
