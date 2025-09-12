혁신당 비대위원장 된 조국… 성비위 사태 재차 사과

“피해 회복·재발 방지 서두르겠다”

이미지 확대 조국 조국혁신당 비상대책위원장.

연합뉴스

2025-09-12 8면

조국 조국혁신당 비상대책위원장이 11일 “다시 한번 당을 대표해서 피해자분들께 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.조 위원장은 이날 비대위원장으로 선출된 직후 입장문을 내고 “모든 것을 피해자와 국민 눈높이에 진실하게 맞추겠다”며 이같이 말했다.조 위원장은 “창당 때보다 더 무거운 마음으로 당무위원회 결정을 받아들인다. 당의 위기는 전적으로 제 부족함 탓”이라며 “피해 회복과 재발 방지를 위한 피해자 지원 등 제도적 정비를 서두르겠다”고 했다. 또 “강미정 전 대변인의 탈당이 너무나 아프다”면서 “당이 돌아오고 싶은 공동체가 되도록 할 수 있는 노력을 끝까지 다하겠다”고 했다.조국혁신당은 이날 오후 국회에서 당무위원회를 열고 찬반 투표를 통해 ‘조국 비대위원장’ 선출을 의결했다. 서왕진 조국혁신당 원내대표는 당무위 직후 “조국 혁신정책연구원장에 대한 비대위원장 선출을 위한 찬반 투표를 진행했고, 그 결과 압도적 다수 찬성으로 선출됐다”며 “이후 비대위 구성을 위해 논의한 결과, 선출된 비대위원장에게 우선 권한을 위임하는 것으로 결정했다”고 전했다.서 원내대표는 “향후 비대위원 구성과 활동함에 있어 피해자에 대한 보호 및 위로, 지원 조치를 신속히 진행하고 국민 시각에서 당을 쇄신하고 노력해 나갈 것에 대한 다양한 당부가 있었다”고 말했다.서 원내대표는 비대위원 구성과 관련해 “아무래도 당 외부 인사들이 많이 참여하지 않을까 예상하고 있다”며 “(이번) 주말까지 비대위원 구성을 완료하고, 월요일(15일)부터 비대위로 가동하지 않을까 생각한다”고 했다.김서호 기자