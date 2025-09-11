대한매일상회 바로가기
[포토] ‘생각에 잠긴’ 김병기…야당과의 협상 최종결렬

수정 2025-09-11 14:11
입력 2025-09-11 14:10
더불어민주당 김병기 원내대표 11일 국회에서 열린 정책조정회의에서 발언을 마친 뒤 생각에 잠겨 있다.



전날 여야가 합의해 발표한 특검법 개정안 수정안과 관련해 김 원내대표는 “문서화된 게 아니기 때문에 파기됐다는 표현은 맞지 않는 것 같다. 최종적으로 협의가 결렬된 것으로 봐야 한다”고 밝혔다.

온라인뉴스팀
