[포토] ‘생각에 잠긴’ 김병기…야당과의 협상 최종결렬

야당과의 협상 최종결렬, 생각에 잠긴 김병기 더불어민주당 김병기 원내대표 11일 국회에서 열린 정책조정회의에서 발언을 마친 뒤 생각에 잠겨 있다. 2025.9.11

이미지 확대 야당과의 협상 최종결렬, 생각에 잠긴 김병기 더불어민주당 김병기 원내대표 11일 국회에서 열린 정책조정회의에서 발언을 마친 뒤 생각에 잠겨 있다. 2025.9.11 연합뉴스

3대 특검법 협상 최종 결렬, 회의 입장하는 민주당 원내지도부 더불어민주당 김병기 원내대표와 한정애 정책위의장, 문진석 원내수석부대표가 11일 국회에서 열린 정책조정회의에 내부 회의를 마친 뒤 입장하고 있다. 이날 회의 시작 전 전날 여야가 합의해 발표한 특검법 개정안 수정안과 관련해 김 원내대표는 "문서화된 게 아니기 때문에 파기됐다는 표현은 맞지 않는 것 같다. 최종적으로 협의가 결렬된 것으로 봐야 한다"고 밝혔다. 2025.9.11

hkmpooh@yna.co.kr 연합뉴스

비공개 의총 입장하는 김병기 더불어민주당 김병기 원내대표가 11일 국회 본회의 앞두고 열린 비공개 의원총회에 입장하고 있다. 2025.9.11

비공개 의총 입장해 김병기와 인사하는 정청래더불어민주당 정청래 대표가 11일 국회 본회의 앞두고 열린 비공개 의원총회에 입장해 먼저 입장해 앉아있던 김병기 원내대표와 인사하고 있다. 2025.9.11

더불어민주당 김병기 원내대표 11일 국회에서 열린 정책조정회의에서 발언을 마친 뒤 생각에 잠겨 있다.전날 여야가 합의해 발표한 특검법 개정안 수정안과 관련해 김 원내대표는 “문서화된 게 아니기 때문에 파기됐다는 표현은 맞지 않는 것 같다. 최종적으로 협의가 결렬된 것으로 봐야 한다”고 밝혔다.온라인뉴스팀