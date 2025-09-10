李대통령·여야도 긍정적… 대주주 양도세 기준 50억 유지하나

김용범 “자본시장에 큰 영향 확인

대통령도 공감대… 근시일 내 결정”

배당소득 분리 과세, 국회서 논의

부동산 조세 정책엔 “신중히 써야”

이미지 확대 김용범 대통령실 정책실장.

연합뉴스

2025-09-10 6면

김용범 대통령실 정책실장은 9일 주식 양도소득세 ‘대주주 기준’과 관련해 정부가 곧 입장을 발표할 예정이라고 밝혔다. 이재명 대통령이 취임 100일 기자회견에서 입장을 밝힐 것으로 예상된다. 정부 안팎에선 대주주 기준이 10억원에서 50억원으로 다시 완화될 가능성이 커졌다는 전망이 나온다.김 실장은 이날 한국방송회관에서 진행된 한국방송기자클럽(BJC) 초청 토론회에서 “당에서도 여러 의견을 말했고 어제(8일)는 야당 대표가 대통령과 오찬할 때도 말했다”며 “대통령께서 정부 입장을 검토하고 있다고 긍정적으로 말씀하셨고, 최종 입장은 근시일 내 나올 것”이라고 했다.김 실장은 “7월에 (세제 개편안을) 발표하고 나서 공교롭게 하루 이틀 내에 주식시장이 조정되면서 걱정하는 목소리들이 올라왔다”며 “(세제 개편안 내용은) 정부의 조세정책상의 고려가 있었다. 자본시장에 미치는 영향도 크다는 게 이번에 드러났다. 그런 부분도 정부가 인식을 하고 있고 종합적으로 검토해 근시일 내 정부 입장을 발표할 것”이라고 했다.현재로선 발표 시점은 11일 이 대통령 ‘취임 100일 기자회견’이 유력하다. 강훈식 대통령실 비서실장은 브리핑에서 “의견을 수렴 중이고 11일 기자간담회에서 대통령께서 답변하실 것이라고 생각이 든다”고 했다.정부는 지난 7월 발표한 세제 개편안을 통해 주식 양도세가 부과되는 대주주 기준을 50억원에서 10억원으로 하향한다고 밝혔다. 주식시장 부양이라는 새 정부 정책 취지와 맞지 않는다는 지적이 나오면서 여당인 더불어민주당도 기준의 원상 복귀에 방점을 둔 의견을 대통령실에 전달했다.전날 이 대통령과 장동혁 국민의힘 대표의 비공개 단독 회담에서도 장 대표가 대주주 기준 상향 조정을 건의한 것으로 전해졌다. 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관 또한 같은 날 “정부가 세법 개정안을 발표하면 국민 의견을 들어야 하고 지금 그런 과정을 거치는 중”이라고 언급했다.배당소득 분리 과세와 관련해서 김 실장은 “그 주제는 의견들이 모아지는 주제가 아니어서 정부 세법(개정안)이 11월 국회 기획재정위원회 조세소위에서 논의될 때 충분히 논의해 결론이 날 것으로 보인다”고 했다. 정부가 발표한 세제개편안에는 배당소득 분리과세 최고세율을 35%로 설정하는 내용도 포함돼 있다.김 실장은 부동산 가격 안정을 위한 조세 정책과 관련해선 “부동산 가격 안정을 위해 세제를 활용하는 건 기본적으로 신중해야 한다”면서 “과거 정부에서 세금이 주된 수단으로 쓰였을 때 조급하고 과한 측면이 있었다. 그런 방식으로 하지 않겠다”고 했다.김주환 기자