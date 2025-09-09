[속보] 李대통령, 혐중시위에 “깽판…무슨 표현의 자유냐”

이미지 확대 발언하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 9일 서울 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2025.9.9 대통령실통신사진기자단

이재명 대통령은 보수단체의 서울 명동 내 혐중시위와 관련해 “지금 관광객을 늘려야 하는데 특정 국가 관광객을 모욕하는 집회를 하고 있다”며 대책 마련을 주문했다.이 대통령은 9일 용산 대통령실에서 열린 제41회 국무회의에서 “제가 어느 나라에 갔는데 ‘어글리 코리안’이라고 욕하고 삿대질하면 다시는 안 갈 것 같다. 가지 말라고 동네방네 소문낼 것 같다”며 이같이 말했다.이 대통령은 혐중시위에 대해 “관광객을 상대로 물건 팔고 살아보려하는데 깽판을 쳐서 모욕하고, 내쫓는다. 특정 국가 관광객을 모욕해 관계를 악화시키려고”라며 “기존 제도로 제지할 방법이 없나. 영업 방해 아닌가”라고 반문했다.윤호중 행정안전부 장관이 “모욕적 행위에 대해 집회 주최자들에게 경고하고 있다”고 보고하자, 이 대통령은 “경고 정도로는 안 될 것 같다”며 “그게(혐중집회)가 무슨 표현의 자유냐. 깽판이지. 고민해 봐야 한다”고 지적했다.권윤희 기자