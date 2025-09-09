경기도교육청-경기도의회, ‘여야정 협치위원회’ 출범

이미지 확대 9일 경기도교육청과 경기도의회가 도의회 예담채에서 ‘경기도의회-경기도교육청 여야정 협치위원회’ 협약식을 가졌다. (왼쪽부터 백현종 국민의힘 대표 의원, 김진경 의장, 임태희 교육감, 이용욱 민주당 총괄 수석부대표 의원). 경기도교육청 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도교육청과 경기도의회가 9일 도의회 예담채에서 ‘경기도의회-경기도교육청 여야정 협치위원회’ 협약식을 갖고 본격적인 협치에 나섰다.협약식에는 임태희 경기도교육감과 김진경 경기도의회 의장, 백현종 국민의힘 대표 의원, 이용욱 더불어민주당 총괄 수석부대표 의원 등이 참석해 협약서에 서명했다.협약식에서 임태희 교육감은 “일의 대부분은 긴밀한 소통과 공동의 목표를 확인하는 것으로 해결할 수 있다고 생각한다”며 “주요 정책 사항, 예산안, 교육 현안 등에 대해 긴밀히 협력하겠다”라고 말했다.이어 “쟁점 사안과 애로사항 등이 있을 때 의원님들의 지혜를 구하고 챙기도록 하겠다”며 “따뜻한 마음으로 도교육청을 바라봐 줄 것”을 요청했다.경기도교육청-경기도의회 협치위원회는 지난 2022년 12월 구성된 ‘여야정 협의회’가 확대, 발전된 형태로 ▲주요 교육정책과 조례안 ▲예산안 ▲사회적 현안 등을 사전에 논의하고 조율하는 공식 협의 구조로 운영된다.안승순 기자