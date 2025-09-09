‘성비위’ 혁신당, 조국 등판 놓고 격론… 피해자 측 “조국 비대위 반대”

“조기 복귀” “제3자가 수습” 엇갈려

오늘 또 의총… “이번 주 비대위 출범”

이미지 확대 서왕진 조국혁신당 원내대표가 8일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 비공개 의원총회에 참석하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 2025.09.08.

당내 성비위 사건으로 지도부가 총사퇴했지만 조국혁신당은 8일에도 비상대책위원회 구성에 대한 결론을 내리지 못했다. 조국 당 혁신정책연구원장이 비대위원장을 맡을 가능성이 거론되는 가운데, 피해자 측은 조 원장의 ‘조기 등판’이 부적절하다고 직격하는 등 조 원장의 리더십이 흔들리는 양상이다.혁신당은 전날에 이어 이날 이틀째 열린 의원총회에서도 뜻을 모으지 못하고 비대위 출범을 미뤘다. 백선희 혁신당 원내대변인은 의원총회 후 기자들을 만나 “이번 주 안에 당무위원회를 열어 비대위를 조속히 출범시킬 것”이라며 “내일(9일) 예정대로 의총을 진행한다”고 설명했다.혁신당 내부에서는 조 원장의 조기 복귀를 두고 격론이 벌어진 것으로 알려졌다. 조 원장은 당초 11월 전당대회를 통해 당대표직에 복귀할 것이 유력했지만, 당의 존립 여부가 거론될 정도로 최악의 위기 상황인 만큼 조기 복귀가 불가피하다는 목소리가 나온다.반면 조 원장도 이번 사태의 책임에서 자유롭지 않아 제3자가 비대위원장을 맡아 내홍을 수습해야 한다는 의견도 적지 않다고 한다. 피해자 측은 조 원장의 조기 복귀에 반대한다는 입장을 분명히 했다. 혁신당 여성위원회 고문이자 피해자 법률대리인을 맡고 있는 강미숙 변호사는 이날 CBS 라디오에 출연해 “조 전 대표가 비대위원장을 맡으면 조 전 대표 의견이 우선시될 수밖에 없다”며 “다양한 의견이나 끝장 토론을 위해선 수평적인 제3자가 맡는 것이 적절하다”고 지적했다. 혁신당 지도부의 총사퇴에 대해서는 피해자들에게 아무것도 묻지 않았다며 “폭력적으로 느껴졌다”고 비판했다.앞서 조 원장은 강미정 대변인이 탈당을 선언한 지난 4일 저녁 자신의 페이스북에 “수감 중 피해자의 대리인이 보내준 서신을 받았지만, 당에서 조사 후 가해자를 제명조치했다는 소식을 듣고 일단락된 것으로 생각했다”며 “비당원인 제가 이 절차에 개입하는 것이 공당의 체계와 절차를 무너뜨린다고 판단했다”고 해명한 바 있다.김서호 기자