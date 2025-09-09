노봉법·특검·정상회담까지 테이블… 野 회동선 ‘정치 복원’ 논의

李대통령·여야 대표 오찬 의제는

이미지 확대 野대표 먼저 이재명 대통령이 8일 용산 대통령실에서 열린 여야 지도부 오찬 회동에서 장동혁(오른쪽) 국민의힘 대표와 대화하고 있다. 이 대통령은 80분간의 오찬 회동 이후 장 대표와 30분간 비공개 단독 회동을 했다.

연합뉴스

2025-09-09 2면

이재명 대통령과 여야 지도부의 8일 첫 오찬 회동에는 노란봉투법(노동조합법 2·3조 개정안)과 ‘더 센’ 특검법 개정안, 한미 정상회담 등 정치·경제·외교를 망라한 의제들이 테이블에 올랐다. 단독 회동에서 장동혁 국민의힘 대표는 특검 수사와 검찰개혁, 정부조직법 개정 등 현안을 나열하며 비판적 입장을 전했지만 이 대통령은 구체적인 입장을 밝히진 않았다.장 대표는 오찬 회동 모두발언에선 “민생을 살리고 정치를 복원하고자 하면 특검을 연장하겠다는 법안이나 특별재판부를 설치하겠다는 법안들에 대해서는 대통령께서 과감하게 재의요구권(거부권)을 행사해 달라”고 요청했다. 장 대표는 이 대통령과의 단독 회동에서도 “오랫동안 되풀이돼 온 정치보복 수사를 끊어낼 수 있는 적임자는 이 대통령”이라고 말했다.장 대표가 무리한 야당 탄압과 내란몰이에 대해 언급하자 이 대통령은 “정치가 만인 대 만인의 투쟁으로 번져선 안 된다. 정치의 사법화를 우려한다”고 답했다.장 대표는 특검 기간 연장, 내란특별재판부(내란특판) 설치, 대법관 증원 등에 대해서도 우려를 표했고, 정부조직법 개정안에 대해서도 국민적 합의가 이뤄지지 않았다며 반대 의사를 표했다고 한다. 박성훈 국민의힘 수석대변인은 “(여기에) 구체적으로 이 대통령께서 확답을 주진 않았다”며 “우리 정부에도 레드팀이 필요하다는 취지로 말했다”고 전했다.이 대통령과 장 대표의 단독 회동에선 검찰개혁 관련 언급도 나왔다. 장 대표가 “수사 체계에 혼선이 가지 않도록 정부가 세밀한 대책을 세워야 한다”고 말하자, 이 대통령이 “야당의 의견이 충분히 반영되도록 조치하겠다”고 답했다고 박 수석대변인은 전했다. 그는 “현장에서 이 대통령의 발언을 검찰개혁 속도 조절로 받아들였다”고 밝혔다.그러나 정청래 더불어민주당 대표는 모두발언에서 “내란 종식에 여야가 따로 있을 수 없다”며 “비상계엄에 대해 책임 있는 세력들은 국민께 진정 어린 사과를 하고 내란 종식에 서로 협력했으면 좋겠다”고 말했다. 내란 종식에 대한 기존 입장을 거듭 밝힌 것이다.경제 분야와 관련해선 노란봉투법, ‘더 센’ 상법 개정안, 중대재해처벌법 등이 거론됐다. 장 대표는 “대외적인 여건이 녹록지 않은데 국내 기업들의 기업 환경도 녹록지 않은 것 같다”며 “상법, 노란봉투법이 통과됐고 중대재해처벌법에 대해 강력한 적용을 말씀하셨다. 지금 건설 경기가 악화되고 있고 내수 부진이 이어지고 있다. 자영업자들의 폐업도 증가하는 상황”이라고 말했다. 그러면서 “기업들이 숨 쉬고 원활히 기업 활동을 할 수 있는 여건을 만들어 달라”고 했다.한미 정상회담 후속 조치와 관련해서도 장 대표는 “(미국과) 관세 협상이 아직 진행 중이고 관세 협상의 결과도 일본과의 격차가 벌어지고 있는 것 같다”고 우려를 표했다. 이에 대해 정 대표는 “외교, 안보, 국방에는 특히 초당적 협력이 필요하다”고 말했다.﻿곽진웅·강윤혁 기자