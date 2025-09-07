정치 [포토] 조국혁신당 ‘성 비위 사건’ 사과...지도부 총사퇴 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2025/09/07/20250907800001 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-07 16:12 입력 2025-09-07 16:12 1/ 4 이미지 확대 조국혁신당 ‘성 비위 사건’ 사과...지도부 총사퇴조국혁신당 김선민 당대표 권한대행과 서왕진 원내대표가 7일 서울 여의도 국회에서 당내 성 비위 사건에 대한 책임을 지고 사퇴의사를 밝힌 뒤 회의장을 나가고 있다. 2025.9.7 연합뉴스 이미지 확대 조국혁신당 지도부 총사퇴조국혁신당 김선민 당대표 권한대행과 서왕진 원내대표가 7일 서울 여의도 국회에서 당내 성 비위 사건에 대한 책임을 지고 사퇴의사를 밝힌 뒤 회의장에서 나가고 있다. 2025.9.7 연합뉴스 이미지 확대 지도부 총사퇴 의사 밝히는 김선민 권한대행조국혁신당 김선민 당대표 권한대행이 7일 서울 여의도 국회에서 당내 성 비위 사건에 대한 책임을 지고 지도부 총사퇴 의사를 밝히고 있다. 2025.9.7 연합뉴스 이미지 확대 조국혁신당 ‘성 비위 사건’ 사과...지도부 총사퇴조국혁신당 김선민 당대표 권한대행과 최고위원들이 7일 서울 여의도 국회에서 당내 성 비위 사건에 대한 책임을 지고 사퇴의사를 밝히고 있다. 2025.9.7 연합뉴스 조국혁신당 김선민 당대표 권한대행과 서왕진 원내대표가 7일 서울 여의도 국회에서 당내 성 비위 사건에 대한 책임을 지고 사퇴의사를 밝힌 뒤 회의장을 나가고 있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지