“지금은 경영계 목소리 듣는 시간… 배임죄 처벌 ‘원샷 개편’ 추진”

김병기 더불어민주당 원내대표 인터뷰

경영계 숙원 ‘배임죄 개편’ 의지

특경법·형법 배임죄 한번에 손봐

배임죄 개편했을 때의 ‘공백’ 대비

민사책임 강화도 함께 추진 필요

‘K디스커버리’는 전 기업 적용해야



3대 개혁 입법 진행

정부조직법 25일 본회의 통과 목표

야당의 필리버스터도 감수할 것

내란특판, 반대만 말고 대안 달라

내년 예산 증액은 수확 위한 씨앗

김병기 더불어민주당 원내대표가 4일 국회 원내대표실에서 진행된 서울신문과의 인터뷰에서 "노란봉투법(노동조합법 2·3조 개정안)은 노동계와 경영계의 치열함과 간절함의 정도에서 승부가 갈렸다"며 "배임죄 논의 때는 경영계가 적극적으로 설명을 해야 할 것"이라고 말하고 있다.

안주영 전문기자

2025-09-05 6면

-배임죄 폐지를 일관되게 주장하는데.“경영계에 가장 큰 문제가 뭔지 물으면 배임죄라고 한다. 그래서 바로 그걸 고치겠다고 급소를 친 것이다. 배임죄 폐지가 당론은 아니지만 민사 배상, 과징금 중심으로 경제 범죄를 다루는 다수 선진국에 비해 우리는 지나치게 형사책임에 의존한다.”-경영계가 요구하는 ‘경영 판단 원칙의 명문화’보다 한 발 더 나갔다는 평가를 받는데.“상법, 특정경제범죄가중처벌법상 배임죄뿐 아니라 형법상 배임죄도 손보려고 한다. 배임죄를 폐지했을 때 악의적으로 이를 이용하는 경우가 있기 때문에 법의 공백에 대비해 개별 입법도 함께 해야 한다.”-형벌 대신 민사책임을 강화한다는 뜻인가.“그렇다. 감옥에 간다고 돈이 나오는 건 아니다. 손해를 끼쳤으면 실질적으로 피해자를 구제할 수 있어야 한다. 민사상 징벌적 손해배상제를 도입해야 한다. 정기국회 때 민사소송법 개정도 함께 추진하려고 한다.”-민사책임 강화 장치로 ‘한국형 디스커버리’(증거 개시) 제도 도입도 거론된다.“(중소기업에 국한하지 말고) 모든 기업에 다 적용해야 한다고 본다. 사실 배임죄가 너무 불거졌지만 직권남용, 업무방해, 허위사실유포죄도 배임죄만큼이나 중요하다. 쇠뿔도 단김에 빼라고 한 것처럼 그런 법들도 ﻿포함해 처리해야 한다.”-내란특별재판부 도입엔 우려도 큰데.“위헌 소지가 있으면 윤석열에게 면죄부를 주는 건데 우리가 하겠느냐. 위헌 요소를 배제하는 방향으로 하면 된다. 내란전담재판부를 언급한 것도 사법부가 ‘내란특판은 안 된다’고만 하지 말고 대안을 제시하라는 것이다.”-3대 개혁 입법도 차질 없이 진행하겠다고 했다.“우리가 반드시 부담을 감수하고 처리해야 할 법들이 있다. 1번이 정부조직법이다. 오는 25일 본회의 통과를 목표로 하고 있다. 필리버스터(무제한 토론)도 감수하겠다는 뜻이다. 나머지는 논의를 더 하자고 하면 더 할 수 있다. 시간에 쫓기면 안 된다. 그렇게 논의하더라도 연말을 넘기지 않는 건 확신한다.”-가짜정보근절법 필요성을 강조하고 있는데.“언론 보도에 대한 징벌적 손해배상이란 용어에 동의하지 않는다. 언론도 ‘가짜정보 근절’이라는 카테고리 안에 들어가 있는 것이다. 언론을 포함해 유튜브, 커뮤니티, 댓글 등 온라인상의 수많은 허위·조작 정보로 피해를 입는 국민이 많다. ﻿가짜 정보로 돈을 벌고 피해자를 만들면 강력 처벌할 것이다.”-내년도 예산안과 관련해 재정의 적극적 역할이 강조되고 있다.“돈이 남아돌아서 증액한 게 아니다. 씨를 안 뿌리면 수확을 할 수 없기 때문에 고통을 감수하고 뿌리는 것이다. 이른바 ‘씨감자 예산’이다. 예상하지 못한 재해들로 인해 성과를 못 거둘 수도 있다. 잘 안되면 표로 심판하면 된다.”-북중러 정상이 밀착하는 등 대외 관계도 큰 변화를 맞고 있다.“지금은 어느 때보다 중요한 시기다. 새로운 세계 질서가 이뤄지고 있다. 이런 가운데 위성락 국가안보실장이 핵연료 재처리를 언급했다. 재처리 기술은 ‘게임 체인저’가 될 수 있다. 미사일 기술은 우리나라가 굉장히 앞서 있기 때문에 핵추진 잠수함과 연결되면 동북아에서 결정적인 안정을 가져올 수 있다.”김헌주·강윤혁·김서호 기자