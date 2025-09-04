국민의힘 총동원령에 울산 지방의회 임시회도 ‘파행’

시의회, 상임위별 추경 예비 심사 일정 변경해 상경… 중구·울주군 의원들도 회기 중 동참

이미지 확대 국민의힘 소속 의원들과 당원들이 4일 서울 여의도 국회 본관 계단에서 열린 ‘야당말살 정치탄압 특검수사 규탄대회’에 참석해 구호를 외치고 있다. 연합뉴스

국민의힘 소속 지방의원들이 4일 서울 국회 앞에서 열린 ‘특검수사 규탄대회’에 대거 상경해 임시회 의사일정에 차질을 빚는 등 파행을 겪었다.제259회 임시회 회기 중인 울산시의회는 애초 이날 상임위원회별로 올해 제2회 추가경정예산안 예비 심사를 진행할 예정이었다. 그러나 전날 오후 해당 심사 일정을 전면 변경해 의사일정을 추후 진행하기로 했다.국민의힘 중앙당이 이날 오전 서울 여의도 국회 본관 앞에서 열리는 ‘야당말살 정치탄압 특검수사 규탄대회’에 참석하라는 소속 전국 지방의원들에게 동원령을 내렸기 때문이다.이에 울산시의회는 전체 의원 22명 중 국민의힘 소속 19명이 상경하면서 정족수 부족으로 상임위를 진행하지 못했다.제240회 임시회 회기 중인 울산 중구의회와 울주군의회도 의사일정에 차질을 빚었다. 중구의회는 전체 10명의 의원 중 국민의힘 의원 6명이 모두 상경했다. 울주군의회도 전체 10명의 의원 중 국민의힘 의원 6명이 상경했다. 임시회 회기가 아닌 남구·동구·북구 3개 기초의회 소속 국민의힘 의원들도 이날 대부분 상경한 것으로 파악됐다.국민의힘 소속 한 의원은 “당이 존폐 위기에 처해 상경 투쟁에 나섰다”며 “중요한 처리 안건은 일정을 조정해 차질이 없도록 했다”고 해명했다.이와 관련, 더불어민주당 울산시당은 이날 오후 시의회 프레스센터에서 기자회견을 열어 “9월 지방의회 임시회는 민생에 필요한 추가경정예산 확보를 위한 것”이라며 “국민의힘 소속 지방의원들은 내란 특검의 수사를 방해하기 위해 울산의 민생을 나 몰라라 했다”고 비판했다. 이어 “시민들은 민심을 유린하고, 민생마저 내팽개친 국민의힘 울산시당에 존재 이유를 묻고 있다”고 덧붙였다.울산 박정훈 기자