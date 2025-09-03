대한매일상회 바로가기
제 11차 세계한인정치인포럼 개막

정연호 기자
정연호 기자
수정 2025-09-03 14:52
입력 2025-09-03 14:52
2일 서울시 중구 소공동 더플라자호텔에서 전 세계 10개국 51명의 한인 정치인이 참석한 가운데 제 11차 세계한인정치인포럼이 개막됐다. 나흘간 열리는 행사는 글로벌 네트워크 강화, 정책 교류, 차세대 리더십 및 정체성에 대해 논의한다. 개회사를 하고 있는 신디 류 세계한인정치인협의회 회장 사진제공 : 재외동포협력센터
2일 서울시 중구 소공동 더플라자호텔에서 전 세계 10개국 51명의 한인 정치인이 참석한 가운데 제 11차 세계한인정치인포럼이 개막됐다. 나흘간 열리는 행사는 글로벌 네트워크 강화, 정책 교류, 차세대 리더십 및 정체성에 대해 논의한다.
개회사를 하고 있는 신디 류 세계한인정치인협의회 회장 사진제공 : 재외동포협력센터


2일 서울시 중구 소공동 더플라자호텔에서 전 세계 10개국 51명의 한인 정치인이 참석한 가운데 제 11차 세계한인정치인포럼이 개막됐다. 나흘간 열리는 행사는 글로벌 네트워크 강화, 정책 교류, 차세대 리더십 및 정체성에 대해 논의한다.

정연호 기자
