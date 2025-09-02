민주당, 尹 구치소 CCTV 열람… “1·2차 모두 속옷 차림 체포 거부”

“공권력 방해”… 특혜 여부 확인

“1차엔 누워서, 2차 앉아서 저항

尹 ‘몸에 손대지 말라’ 반말 위주”

尹측 “법사위 열람 명백한 위법”

이미지 확대 국회 법제사법위원회 더불어민주당 간사인 김용민 의원이 1일 경기 의왕시 서울구치소에서 윤석열 전 대통령 체포영장 집행 과정에 대한 폐쇄회로(CC)TV 영상기록을 열람하는 등 현장검증을 마친 뒤 브리핑을 하고 있다. 왼쪽부터 법사위 소속 박은정 조국혁신당 의원, 장경태 민주당 의원, 김 의원, 서영교 민주당 의원.

더불어민주당과 조국혁신당 의원들이 1일 서울구치소를 방문해 윤석열 전 대통령의 구치소 내 폐쇄회로(CC)TV 영상을 열람한 뒤 “영장 집행 과정에 불법은 없었다”고 밝혔다. 또 윤 전 대통령이 1차뿐 아니라 2차 집행 당시에도 속옷 차림으로 저항했다는 사실을 공개했다.국회 법제사법위원회 민주당 간사인 김용민 의원은 현장검증 후 브리핑에서 “1차 집행 같은 경우에는 알려진 것처럼 윤석열이 속옷 차림으로 누워 집행을 거부하면서 ‘나에게 강제력을 행사할 수 없다’고 강력하게 반발했다”고 설명했다. 윤 전 대통령이 “몸에 손대지 말라”, “변호인을 만나겠다”고 하는 등 반말 위주로 집행을 거부하면서 저항했다고 김 의원은 부연했다.김 의원은 “2차 집행의 경우에는 역시 집행을 시도하려고 할 때 이미 속옷 차림으로 자리에 앉아 성경책으로 보이는 책을 읽으면서 집행을 거부했다”고 말했다.윤 전 대통령은 교도관의 강제집행 시도에 저항하면서 “내가 검사 27년 했는데 합법이면 자발적으로 나가지 않겠느냐”고 말했다고 한다. 또 윤 전 대통령 변호인은 “수용자 몸에 손댄 건 건국 해방 이후에 처음 있는 일”이라고 주장하기도 했다.윤 전 대통령은 “내 몸에 손 하나 까딱 못 한다”, “나는 기결수가 아니다. 무죄 추정을 받는 미결수다” 등의 발언을 하며 특검팀의 체포영장 집행을 거부한 것으로 전해졌다. 교도관들은 의자째 윤 전 대통령을 옮기려고 시도했다가 윤 전 대통령의 저항이 이어지자 집행을 중단했다.이날 서울구치소 현장검증은 지난달 26일 법사위의 현장검증 실시계획서 채택 의결에 따른 것이다. 다만 법사위 소속 국민의힘 의원들은 이날 현장검증에 불참했다. 윤 전 대통령 법률대리인단은 “전직 대통령을 망신 주기 위해 형의 집행과 공공기관의 정보공개에 관한 법률 체계를 위반하는 국회 법사위의 의결은 명백히 위법하다”고 강하게 반발했다.강윤혁 기자