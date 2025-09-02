‘공천 청탁 거론’ 선 넘은 전한길?… 당내 “절연” 지도부 결단 촉구

라이브 방송서 ‘청탁 발언’ 논란

이미지 확대 전한길씨.

연합뉴스

2025-09-02 6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국사 강사 출신 유튜버 전한길씨의 “인사나 내년 (지방선거) 공천 청탁이 들어온다”는 주장을 둘러싼 파문이 커지고 있다. 국민의힘 소장파 의원들은 1일 지도부에 전씨와의 절연을 촉구했다. 공천 청탁은 12·3 비상계엄 옹호, 윤석열 전 대통령 탄핵 반대 등과 달리 현행법 위반 소지가 있는 만큼 문제의 심각성이 크다고 본 것이다.김용태 국민의힘 의원은 이날 MBC 라디오에서 “(전씨가) 어디 좀 아프신 거 아닌가 싶기도 하고 걱정도 된다”면서 “‘윤어게인’이라든지 전씨와 같이 비상계엄을 옹호하는 것처럼 행동하는 분들과는 관계를 명확하게 설정해야 한다. 공개적으로 ‘당에서 나가 달라’고 하고, ‘계엄 옹호·부정선거를 계속 말하는 분들과 같이 갈 수 없다’는 점을 명확하게 밝혀야 한다”고 말했다.김재섭 국민의힘 의원도 SBS 라디오에서 “찬탄(탄핵 찬성)파와 전한길이 같은 당에서 존재하는 건 불가능하다. 전씨를 쫓아내는 건 당위”라며 “공천이 어떻고, 내가 당대표에게 영향력이 있는 사람이고 (하면서) 당을 우습게 만드는 사람을 조치하지 않는 건 그거대로 문제”라고 지적했다. 내년 6월 지방선거를 앞두고 있는 만큼 중도층의 표심을 얻기 위해서라도 전씨와의 결별이 반드시 필요하다는 논리다.이들이 문제 삼은 발언은 지난달 30일 전씨의 유튜브 방송에서 나왔다. 전씨는 미국 워싱턴DC에서 라이브 방송을 하며 “장동혁 대표에게 영향을 미치니까 전한길이 파워가 세졌다고 생각한다. 벌써 인사나 내년 공천 청탁이 들어온다”고 주장했다. 전씨는 전당대회 국면에서 장 대표를 공개적으로 지지한 바 있다.국민의힘에서는 전씨의 주장을 두고 “황당무계하다”면서도 전씨에게 공천을 청탁한 이들의 명단을 공개해야 한다는 주장에 힘이 실리는 분위기다. 이준석 개혁신당 대표도 “세상 물정 모르는 소리를 하고 있다. 누가 미쳤다고 전씨한테 공천 얘기를 하겠나”라며 “전씨가 뭐 그렇게 대단한 사람이라고 장 대표가 신경 쓰겠나”라고 했다.이런 가운데 장 대표가 계파색이 옅은 합리적 중도 보수 성향의 김도읍 의원을 정책위의장으로 임명하자 당내 강성 지지층은 장 대표에게 항의 문자를 보내고 있는 것으로 알려졌다.다만 국민의힘 지도부는 “전씨는 그냥 일반 당원”이라는 입장이다. 박성훈 수석대변인은 최고위원회의 직후 기자들과 만나 “(전씨는) 제도권에서 역할을 맡기는 어렵다”고 했다. 앞서 장 대표도 “(전씨는) 당 외곽에서 의병으로 열심히 싸웠다”면서 “그게 전씨에게 가장 잘 맞는 옷이고 역할”이라며 전씨를 당직에 기용하지 않겠다고 밝힌 바 있다.국민의힘 중진 의원은 “제도권 내에 있는 사람은 제도권 내, 제도권 밖에 있는 사람은 제도권 밖에서 각각의 역할 분담을 한다는 것”이라며 “김 정책위의장은 강성이 아니다. 당의 정책은 중도 지향적으로 만들어 가겠다는 것”이라고 분석했다. 장 대표는 최고위에서 “중도로 외연을 확장하고, 왼쪽으로 움직이는 보수가 아니라 중도에 있는 분들이 매력을 느낄 보수 정당을 만들겠다”고 강조했다.이에 이날 비공개 최고위에서도 “특정인에게 휘둘리지 않는 시스템 공천이 필요하다”는 의견이 나왔다고 한다.조중헌 기자