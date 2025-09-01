“속옷 차림에 성경책…尹 집행 거부 장면 CCTV로 드러나”

이미지 확대 국회 법제사법위원회 서울구치소 현장검증 김용민 더불어민주당 간사가 1일 경기 의왕시 안양판교로 143 서울구치소에서 열린 윤석열 전 대통령의 수감 중 특혜 제공 여부 확인과 CCTV 영상기록 열람을 위한 현장검증을 마치고 발언하고 있다. 2025.9.1 국회사진기자단

이미지 확대 법원 출석 하는 윤석열 전 대통령 윤석열 전 대통령이 9일 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 기자들의 질문을 받으며 서울 서초구 서울중앙지방법원으로 들어서고 있다. 이날 영장실질심사는 남세진(사법연수원 33기) 영장전담 부장판사 심리로 열린다. 2025.7.9 이지훈 기자

국회 법제사법위원회 더불어민주당·조국혁신당 소속 의원들이 1일 서울구치소 현장검증에서 윤석열 전 대통령의 체포영장 집행 과정을 담은 폐쇄회로(CC)TV 영상을 열람한 결과, 윤 전 대통령이 두 차례 모두 속옷 차림으로 강하게 반발한 것으로 확인됐다.국회 법제사법위원회 더불어민주당·조국혁신당 소속 의원들은 1일 경기 의왕시 서울구치소 현장검증을 통해 영장 집행 당시 영상기록을 열람했다.김용민 민주당 간사는 “1차 집행은 8월 1일 오전 9시, 2차는 8월 7일 오전 8시 이뤄졌지만 모두 불능으로 끝났다”며 “윤 전 대통령이 속옷 차림으로 누워 ‘강제력을 행사할 수 없다’며 반발했고, 변호인 접견을 요구하며 강하게 저항했다”고 밝혔다.김 의원은 “2차 집행 때는 의자에 앉아 성경책을 읽으며 거부했다. 출정과장이 옷을 입고 나오라고 했지만 ‘내가 거부하는데 어떻게 집행하겠느냐’며 맞섰다”며 “물리력 행사나 다치는 장면은 없었고, 윤 전 대통령 스스로 바닥에 주저앉은 뒤 집행 불능 선언 후 스스로 걸어 나갔다”고 설명했다.서영교 의원은 “상하의 모두 속옷 차림이었다. 내란 혐의로 수감된 전직 대통령이 구치소에서 법 집행을 이렇게 무력화하는 모습을 보고 경악했다”고 말했다. 장경태 의원은 “윤 전 대통령이 7명의 수발 인원을 24시간 지원받으며 사실상 제왕처럼 생활했다”고 비판했다.특혜 논란도 제기됐다. 김용민 의원은 “구치소장이 허가해야 가능한 야간 변호인 접견이 여러 차례 이뤄졌다는 답변을 들었다”며 “일반 재소자에게는 찾아보기 힘든 특혜”라고 지적했다.영상 공개 여부에 대해 민주당은 “국민에게 직접 공개하지는 않는다”는 방침을 밝혔다. 다만 여당 의원들은 “불법은 없었고, 오히려 윤 전 대통령 측이 정당한 법 집행을 집요하게 방해한 정황이 고스란히 드러났다”고 평가했다.한편 윤 전 대통령의 건강 상태는 양호한 것으로 알려졌다. 구치소 측은 “매일 운동을 하고 필요하면 외부 병원 진료도 받고 있다”며 특이사항은 없다고 전했다.김유민 기자