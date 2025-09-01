장동혁, 정책위의장 ‘중도 보수’ 김도읍 발탁… 강경파 쏠림 불식

진용 갖추는 국민의힘 새 지도부

이미지 확대 휴일에도 국회로 나온 장동혁 대표 장동혁 국민의힘 대표가 31일 사무총장과 정책위의장 등 주요 인선 발표를 앞두고 국회 당대표실로 향하고 있다.

연합뉴스

이미지 확대 김도읍 국민의힘 정책위의장.

뉴시스

이미지 확대 정희용 국민의힘 사무총장 내정자.

2025-09-01 5면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

장동혁 국민의힘 대표가 31일 신임 정책위의장에 4선 김도읍부산 강서) 의원을 내정했다. 계파색이 옅은 합리적 중도 보수 성향의 김 의원을 통해 강경파 쏠림에 대한 우려를 불식시키겠다는 취지다. 사무총장에는 재선 정희용(경북 고령·칠곡·상주) 의원을 발탁했다.장 대표는 1일로 예정된 최고위원회 의결에 앞서 이같은 인선안을 최고위원들에게 공유하고 의견을 구한 것으로 31일 파악됐다. 장 대표는 이날 송언석 원내대표와의 협의도 마쳤다고 한다. 최보윤 국민의힘 수석대변인은 국회 브리핑에서 김 의원 내정에 대해 “야당은 정책으로 승부해 국민 평가를 받겠다는 장 대표의 뜻”이라며 “정책 분야에서 계층별·세대별·지역별 민감한 의제를 합리적으로 조율할 적임자”라고 인선 배경을 설명했다. 검사 출신(사법연수원 25기)인 김 의원은 원내수석부대표와 국회 법제사법위원장을 지냈고 이미 3선 때인 2021년 정책위의장을 맡은 바 있다. 그는 ‘장동혁 지도부’에 힘을 싣고자 이 자리를 수락한 것으로 전해졌다.신임 정책위의장은 장 대표가 새 지도부 진용을 꾸리는 데 가장 공을 들인 자리로 알려졌다. 김 의원은 국민의힘 원내대표 선거 때마다 ‘1순위’ 후보로 거론됐으나 윤석열 정부에서는 ‘친윤’(친윤석열)이 아닌 자신이 여당 원내사령탑을 맡기에는 한계가 있다는 판단으로 출마를 고사했다.장 대표는 당의 살림과 조직을 총괄하는 사무총장에는 정 의원을 내정했다. 최 수석대변인은 “장 대표가 국민과 당원께 약속 드린 ‘변화와 혁신’을 가장 잘 구현할 적임자”라며 “당무에 대한 높은 이해를 바탕으로 당의 역동성을 살릴 것으로 기대한다”고 밝혔다. 장 대표와 정 의원은 앞서 당 원내지도부에서 원내대변인과 원내대표 비서실장 등으로 오랫동안 호흡을 맞춰 왔다. 보좌관 출신인 정 의원은 21대 국회에 입성한 뒤 원내대변인, 수석대변인 등을 지냈다.장 대표는 1일 최고위 의결과 의원총회 추인을 통해 인선 절차를 마무리할 예정이다. 지명직 최고위원 1인도 인선 작업이 한창인 것으로 전해진다.국민의힘 전당대회 기간 장 대표를 지지했던 전한길씨는 외곽에서 ‘공천’을 거론하며 영향력 과시 행보를 이어 가고 있다. 미국 워싱턴DC를 방문 중인 전씨는 지난 30일(현지시간) 라이브 방송에서 “제가 장 대표에게 영향력이 있다고 보고, 제가 힘이 세다고 보고, 놀랍게도 벌써 저한테 인사나 내년 공천 청탁이 막 들어오고 있다”고 주장했다. 이어 “오늘도 청탁 전화를 받았지만 저는 그런 역할 안 한다. 장 대표에게 부담 드리지 않는다”고 했다.한편 전당대회 기간 김문수 전 고용노동부 장관을 지지했던 한동훈 전 대표는 장 대표가 당선된 지 나흘 만인 30일 자신의 유튜브 채널 ‘라방’(라이브 방송)에서 “장동혁 신임 대표를 비롯해 당선된 분들께 축하를 드리고, 분투하셨지만 아쉽게 낙선한 분들께도 위로의 말씀을 드린다”고 했다. 또 “당을 상식과 민심에 맞게 이끌어 달라는 부탁의 말씀을 드리고 싶다”고도 했다. 이런 가운데 정계 은퇴를 선언했던 홍준표 전 대구시장 역시 30일 자신의 유튜브 채널인 ‘TV홍카콜라’를 다시 시작한다고 밝혔다. 이를 두고 정계 복귀를 염두에 둔 것 아니냐는 해석이 나온다.손지은·조중헌 기자