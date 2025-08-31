강훈식 “트럼프, 李당선 이미 알고 있었다”…국힘 “공식 확인도 안된 발언”

이미지 확대 이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관 오벌오피스에서 열린 한미 정상회담뒤 도널드 트럼프 미국 대통령과 악수하며 미소짓고 있다. 2025.8.26 공동취재

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국민의힘은 31일 강훈식 대통령 비서실장이 유튜버 김어준씨의 유튜브 방송에 출연해 ‘도널드 트럼프 미국 대통령이 이재명 대통령의 당선을 이미 알고 있었다’는 취지로 언급한 것에 대해 “공식 확인도 안 된 발언을 공개하며 외교를 정치 쇼로 전락시켰다”고 비판했다.최보윤 국민의힘 수석대변인은 이날 오전 논평을 통해 “대통령 비서실장이 공식 브리핑이 아닌 특정 성향 방송을 택해 사실관계조차 불명확한 발언을 정치적으로 활용한 것은 외교의 기본을 무너뜨린 경솔한 처신”이라며 이같이 밝혔다.최 대변인은 “정상회담은 양국 간 신뢰를 다지고 국가 이익을 극대화하는 자리다. 그러나 비서실장은 외교적 덕담을 흘려듣고 이를 국내 정치용으로 포장했다”며 “순방에 동행한 이유가 국익 외교가 아니라 특정 유튜브 방송에서 정치적 활용을 하기 위함이었나”라고 지적했다.이어 “더구나 트럼프 대통령의 비공식적 언급을 무책임하게 확대해석해 전하는 순간, 국제사회에서 한국 외교의 신뢰는 흔들릴 수밖에 없다”며 “외교·안보의 공식 창구는 국가안보실이다. 그런데도 비서실장이 안보실장을 제치고 나서서 ‘성과’를 포장하듯 발언을 내놓는다면 메시지 혼선과 국격 훼손만 키울 뿐”이라고 비판했다.그는 “무엇보다 이번 정상회담이 관례와 달리 공동성명 등 공식 문서 없이 마무리된 상황에서 비서실장의 발언은 국익에 아무런 도움이 되지 않는 ‘정치적 소음’일 뿐”이라며 “공동 문서 하나 없이 끝난 회담을 ‘말’로 덮으려 하지 말고, 외교·안보·경제의 불확실성을 줄이며 한미동맹 강화를 위한 후속 협상에 집중해야 한다”고 했다.앞서 강 실장은 지난 29일 유튜브 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에 출연해 한미 정상회담의 비공개 오찬 후일담을 전하면서 “트럼프 대통령이 이재명 대통령에게 ‘나는 진작부터 당신이 당선된다고 듣고 있었다’고 말했다”고 밝혔다.윤예림 기자