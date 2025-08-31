[속보] 전한길 “벌써 저한테 내년 공천 청탁 들어오고 있다”

이미지 확대 전한길 전 한국사 강사가 14일 오전 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 중앙윤리위원회 회의에 출석하며 입장을 밝히고 있다. 2025.8.14 안주영 전문기자

장동혁 신임 국민의힘 대표가 한국사 강사 출신 유튜버 전한길씨의 당직 기용설을 일축한 가운데, 전씨는 자신에게 내년 지방선거 등에 대한 “공천 청탁이 들어오고 있다”고 주장했다.전씨는 지난 29일 진행한 유튜브 라이브 방송을 통해 “제가 장동혁 대표에게 영향을 미치니까 제가 파워가 세졌다고 보고, 놀랍게도 벌써 저한테 인사나 내년 공천 청탁이 들어오고 있다”라고 밝혔다.전씨는 이어 “실제로 오늘도 (청탁) 전화가 왔다”면서도 “장동혁 대표에게 부담드리니까 그런 역할을 하지 않는다”고 했다. 그러면서 “저는 잘 됐다고 숟가락 얹기 싫다”고 덧붙였다.그는 앞서 “전한길을 품은 장동혁 후보가 국민의힘 당 대표로 당선됐다”며 자신을 품는 사람이 향후 국회의원과 대통령이 될 수 있다고 말한 것에 대해서는 “당원 주권주의를 강조한 것”이라고 해명했다.그러면서 “지금 제 유튜브 구독자가 52만명으로 매일 만명씩 늘어나고 있다. 앞으로 50일 지나면 100만명이 될 것”이라며 “우리가 (당원으로 가입해) 책임당원이 되면 당원 과반을 넘어선다. 그렇게 되면 국회의원, 시장, 대통령 등 우리가 원하는 사람을 공천할 수 있다”고 강조했다.한편 장동혁 국민의힘 대표는 전씨를 당장 당직에 기용하지는 않을 것으로 보인다. 장 대표는 지난 28일 조선일보와의 인터뷰에서 전씨에 대해 “전씨는 당 외곽에서 의병으로 열심히 싸웠다”고 평가하면서도 “(당 밖 의병 구실이) 전씨에게 가장 잘 맞는 옷이고 역할”이라고 했다.윤예림 기자