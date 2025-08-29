‘李대통령 초청’ 與의원들과 오찬…“죽을 힘 다해 국정 임해”

청와대 영빈관서 1시간 반 동안 오찬

李대통령 “말보다 결과로 보여드리려 해”

정청래 “민생법안 통과로 국민 눈물 닦겠다”

이미지 확대 발언하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 29일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 제39회 국무회의(임시)에서 발언하고 있다. 2025.08.29. 대통령실통신사진기자단

이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표와 김병기 원내대표가 29일 인천 중구 파라다이스시티 컨벤션센터에서 열린 2025년 정기국회 대비 민주당 국회의원 워크숍에서 대화를 하고 있다. 2025.08.29. 뉴시스

이재명 대통령은 29일 더불어민주당 의원들과의 오찬에서 “제 말씀 한마디에 수천만 국민의 삶이 달려있다는”고 말했다.이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 정청래 대표를 비롯해 민주당 의원들과 약 1시간 반 동안 오찬을 했다. 이번 오찬 행사는 이 대통령 초청으로 진행됐다. 전날부터 1박 2일 일정으로 인천 파라다이스시티 컨벤션센터에서 정기국회 대비 워크숍을 한 민주당 의원들은 이날 오전 워크숍을 마친 뒤 청와대로 이동했다.이 대통령은 “”며 “국민의 목소리를 작은 하소연까지도 들어드리고 소통하는 것이 설사 그 목소리에 다 응답할 수 없다 하더라도 매우 중요하다”고 말했다고 박수현 민주당 수석대변인이 브리핑을 통해 전했다.그러면서 여당 의원들을 향해 “지역구를 다니면서 많은 국민을 만나달라”며 “”이라고 당부했다.이 대통령은 또 “”며 “국회에서 개혁 과제를 잘 추진해주시리라 믿는다”고 했다. 이어 “저에게는 지금보다 임기가 끝나는 날의 평가가 제일 중요하다”면서 “”고 덧붙였다.이 대통령에 앞서 마이크를 잡은 정 대표는 이 대통령을 향해 “3박 6일의 숨 가쁜 일정을 마친 직후인데도 오찬 자리를 함께 해준 점에 깊이 감사드린다”며 “이번 정상회담에서 진정한 외교가 무엇인지 여실히 보여주셨고, 이재명표 국익중심의 실용외교가 결실을 맺기 시작했다”고 말했다.정 대표는 이어 “상대국에 대한 치밀한 분석, 철저한 준비, 세심한 배려가 어우러져 성공을 이뤘고, 국민의 한 사람으로서 자랑스럽다”며 “특히 대통령의 ‘피스메이커-페이스메이커’ 발언은 이번 회담의 성과를 압축적으로 보여주는 상징적 표현이 됐다”고 했다.정 대표는 또 “머지않아 아시아태평양경제협력체(APEC) 무대에서 (도널드)”이라고 말했다.전날부터 진행된 민주당 의원단 워크숍에 대해서도 언급한 정 대표는 “”고 각오를 다졌다. 그러면서 “하며, 당정이 한 몸 공동체로서 끝까지 함께 뛰어 국민이 바라는 성과를 반드시 만들고 이재명 정부의 성공을 뒷받침하겠다”고 말했다.김병기 원내대표는 성공적 순방외교를 든든하게 뒷받침하겠다며 ‘이재명 정부 성공’으로 건배를 제의하기도 했다.김헌주 기자